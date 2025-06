Bosak prezesem partii. Mentzen: Ta decyzja wzmocni Konfederację

Podczas sobotniego Kongresu Wyborczego Ruchu Narodowego w Kaliszu Krzysztof Bosak został wybrany jednogłośnie na prezesa partii. To "uprawomocnienie" stanu faktyczne. Od maja 2023 roku polityk pełnił obowiązki szefa partii – od czasu, gdy z funkcji oraz z czynnego udziału w polityce zrezygnował Robert Winnicki.

Bosak wygłosił mocne przemówienie. Przekonywał, że Ruch Narodowy to partia "z którą trzeba się liczyć". – My mamy swój własny zasób kadrowy i zdolność do jego rozwijania. Będziemy tę kadrę rozwijali i będziemy robić to dzięki wam – powiedział.

Bosak wskazuje na zadania Ruchu Narodowego

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że jego formacja to ugrupowanie, które powinno dawać Polakom propozycje i rozwiązania. – My będziemy myśleć o interesie narodowym w każdym istotnym aspekcie dobra naszego narodu. Chcemy też państwa narodowego. Jest to państwo, które swoim rozmiarem i swoimi funkcjami odpowiada jednemu narodowi. W przypadku Polaków to naród polski – zapewnił. Krzysztof Bosak wskazał, że o projektach ponadnarodowych "można podyskutować na seminariach i konferencjach". – Natomiast główną osią naszego myślenia politycznego jest nasze państwo. To państwo, o które walczyły poprzednie pokolenia. To państwo, które w cudowny sposób odzyskało niepodległość. My musimy się o to państwo zatroszczyć, musimy je wzmocnić, my musimy to państwo ustawić na dobrym kursie obsługi polskiego interesu narodowego i to jest nasz ideał państwa narodowego – mówił w Kaliszu.

Gratulacje koledze z Konfederacji złożył już Sławomir Mentzen: "Gratuluję Krzysztofowi Bosakowi, który jednomyślnie został wybrany prezesem Ruchu Narodowego! Jestem przekonany, że ta decyzja umocni współpracę pomiędzy naszymi partiami i wzmocni Konfederację przed kolejnymi wyborami! Powodzenia!".

