"Do Rzeczy" nr 25: Nawroccy – rodzina pod medialnym ostrzałem

– Karol Nawrocki typowany jest na kogoś, kto będzie gwarantem budowy kapitału zaufania między PiS a Konfederacją. Bez tego przejęcie władzy za dwa lata przez większościowy prawicowy blok będzie bardzo trudne. Czy wybór współpracowników mu to ułatwi? Jak może prezentować się talia asów nowego prezydenta? – rozważa Piotr Semka w tekście “Pasjans Nawrockiego”.

– Wbrew pozorom miniseria „Syreny” nie jest opowieścią o walce klas i o patologiach ludzi zamożnych,

lecz opowieścią o wyborach, których musimy w życiu dokonać – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Na bogato”.

– Do znudzenia powtarzają wszyscy, że „trzeba skończyć z duopolem PO-PiS” albo że „szczęśliwie PO-PiS wreszcie się kończy”. To chybione podejście. Tym, czego Polska w istocie potrzebuje, jest właśnie odbudowa PO-PiS – tego sprzed roku 2005. Z Konfederacją zamiast do cna już dziś zepsutej i zdegenerowanej PO oraz nieco „poprawionym” PiS – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Wielka Polska Nawrockiego”.

– W roku 1979 Mirosław Dzielski opublikował w nielegalnym wydawnictwie tekst „Jak zachować władzę w PRL?”. Była to napisana w formie listu do ówczesnego telewizyjnego idola, bohatera serialu „07 zgłoś się”, porucznika Borewicza, śmiała jak na owe czasy propozycja złożona władzy, aby rozstać się ze skompromitowaną ideologią marksistowską na rzecz prawdziwej wolności i kapitalizmu z jednoczesnym pozostawieniem u władzy dotychczasowego politbiura – pisze Piotr Śliwiński w tekście “Mojżesz polskiego liberalizmu”.

– Drakońskie działania podjęte przez administrację Donalda Trumpa w walce z nielegalną imigracją wzbudziły ogromne protesty amerykańskiej lewicy. Sondaże pokazują jednak wprost: większość Amerykanów w tym starciu opowiada się za Trumpem. Potężny cios w politycznej wojnie wyborcy zadali również w ubiegłym tygodniu włoskiej lewicy – zauważa Jacek Przybylski w artykule “Wojny o »nielegalnych«”.

W najnowszym numerze również cała prawda Adrianie Zandbergu, socjaliście z nieludzką twarzą.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 16 czerwca 2025 r.

