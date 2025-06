Sikorski zareagował na ruch władz Białorusi. Wspomniał o Poczobucie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że w uwolnionej przez białoruskie władze grupie 14 więźniów, na czele z Siarhiejem Cichanouskim, znalazło się trzech obywateli Polski, o których zwolnienie zabiegały władze Rzeczypospolitej.

"W ich przekazaniu w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Wilnie uczestniczył przedstawiciel polskiego MSZ. Dziękujemy za wysiłki administracji Prezydenta Donalda Trumpa oraz za wsparcie ze strony Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Mamy nadzieję, że podróż do Mińska wysłanników Prezydenta USA: generała Keitha Kelloga, Johna Coale’a i Chrisa Smitha to pierwszy krok do uwolnienia kolejnych polskich więźniów, w tym Andrzeja Poczobuta" – czytamy w komunikacie MSZ.

Sikorski: Będziemy dążyć do uwolnienia reszty

"Wolny świat cię potrzebuje, Siarhei! Moja najszczersza radość jest z tobą, Swiatłana Cichanouska i całą twoją rodziną. Widząc was razem ponownie, pokazujemy, dlaczego lata walki o wolność mają znaczenie. Będziemy nadal dążyć do uwolnienia reszty, w tym Andrzeja Poczobuta" – napisał na portalu X szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Do jego wpisu odniosła się liderka białoruskiej opozycji. "Dziękuję z całego serca, Ministrze Sikorski. Wiem, ile rodzin wciąż czeka na spotkanie ze swoimi bliskimi, którzy wciąż siedzą za kratkami za mówienie prawdy. Twoje wsparcie daje nam siłę" – zwróciła się do Sikorskiego Swiatłana Cichanouska.

Siarhiej Cichanouski na wolności

Siarhiej Cichanouski to białoruski bloger, opozycjonista i działacz prodemokratyczny, autor kanału na YouTube "Państwo do życia". Został zatrzymany 29 maja 2020 r., tuż przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi, w których miał kandydować (po jego aresztowaniu w wyborach wystartowała jego żona Swiatłana Cichanouska).

W grudniu 2021 r. Siarhiej Cichanouski został skazany na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie czterech artykułów politycznych: organizacja masowych zamieszek, podżeganie do wrogości społecznej, utrudnianie pracy Centralnej Komisji Wyborczej oraz organizacja działań rażąco naruszających porządek publiczny. W lutym 2023 r. opozycjonistę skazano na dodatkowe półtora roku pozbawienia wolności za niepodporządkowanie się personelowi więzienia.

Pokazowy proces Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi, w tym z Andżeliką Borys. Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, Sąd Okręgowy w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

