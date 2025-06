Sikorski: Tego zmarnować nam nie wolno

Szef polskiej dyplomacji bierze we wtorek udział w szczycie NATO w Hadze. W rozmowie z dziennikarzami Radosław Sikorski poinformował, że wnioskując po projekcie oświadczenia szczytu, zgoda na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB jest przesądzona. To zaś, podkreślił, jest sukcesem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ze słów ministra wynika, że w dokumencie znajdą się również zapisy wskazujące Federację Rosyjską jako największe zagrożenie oraz że Sojusz planuje się na nie przygotować, przeznaczając na ten cel odpowiednie środki.

Sikorski: Rosja będzie miała gigantycznego ekonomicznego kaca

W ocenie Sikorskiego, choć Moskwa wydaje dziś ogromne środki na zbrojenia, bo jest w trybie wojennym, to odbiera sobie tym samym swoją przyszłość. Jak tłumaczył, prędzej czy później Rosja będzie miała "gigantycznego ekonomicznego kaca" w związku ze zmarnowaniem setek miliardów dolarów na "bezsensowną wojnę". – Tak jak Iran – przez 46 lat wydawał pieniądze na jakieś bojówki i na program atomowy, którego nie będzie. Więc taka jest natura dyktatur. Natomiast my nie powinniśmy już być w stanie gospodarki pokojowej. Nie jesteśmy też na wojnie, ale jesteśmy w stanie kryzysu. I dlatego m.in. nasz rząd proponuje, aby skrócić procedury np. związane z budową fabryk uzbrojenia. Jeśli Ukraina może w 3 lata postawić 200 fabryk broni, no to my powinniśmy działać znacznie szybciej niż do tej pory – tłumaczył.

Minister spraw zagranicznych przekonywał ponadto, że Ukraina swoją walką dała Europie bezcenny czas. Dzięki temu – mówił – Rosja nie będzie mogła nas zaatakować przed końcem dekady.

– Niestety, trochę czasu przez niektóre kraje zostało zmarnowane. Tych najbliższych lat zmarnować nam nie wolno – zaznaczył.

Szczyt NATO. Historyczna decyzja w Hadze

Wtorek to pierwszy z dwóch dni szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze. Już z wcześniejszych doniesień medialnych wynikało, że podczas spotkania liderzy państw NATO mają przedyskutować i, jak się oczekuje, zatwierdzić plan zwiększenia wydatków obronnych do poziomu 5 proc. PKB.

Nowy próg budżetowy ma obejmować nie tylko tradycyjne wydatki wojskowe, ale także szersze inwestycje w bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, odporność infrastruktury krytycznej czy wsparcie dla państw partnerskich.

O tym, że w kwestii tej osiągnięto konsensus poinformował Donald Trump, publikując w mediach społecznościowych wiadomość, jaką otrzymał od szefa Sojuszu. Mark Rutte napisał, że amerykański przywódca podczas spotkania liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego "odniesie kolejny wielki sukces". "Nie było łatwo, ale wszyscy podpisali się pod 5 procentami!" – napisał Rutte, odnosząc się do odsetka PKB krajów członkowskich NATO.

"Donaldzie, doprowadziłeś nas do naprawdę, naprawdę ważnego momentu dla Ameryki, Europy i świata. Osiągniesz coś, czego ŻADEN amerykański prezydent nie zdołał osiągnąć przez dekady. Europa zapłaci DUŻO, tak jak powinna, i to będzie twoje zwycięstwo" – zaznaczył szef NATO.

