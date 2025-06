Potężna wpadka PAP. Nazwali Nawrockiego "Kartoflem"

Polska Agencja Prasowa, dostarczająca depesze do większości największych mediów w Polsce, będąca agencją podległą państwu, opublikowała informację po szczycie NATO. Chodziło o wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Duda przekazał dziennikarzom po rozmowie, że bardzo możliwe jest, iż przyszły prezydent Karol Nawrocki dostanie zaproszenie do Białego Domu, a Donald Trump do Warszawy.

Żenujące wpadka PAP

Problem w tym, że w pierwszym zdaniu znalazło się sformułowanie "Kartofel Nawrocki" w odniesieniu do prezydenta-elekta. Ten skandaliczny błąd został szybko wychwycony przez dziennikarzy, którzy nie kryją oburzenia. "Hej, PAP, wy tam przytomni jesteście? Rozumiem, że reporter nadal szybko, ale to jakiś redaktor w Warszawie czyta i puszcza... czy już nie, bo w sumie też jest w likwidacji?" – pyta dziennikarka stacji wPolsce24 Małgorzata Gałka. To jednak nie koniec. "O Boże, dalej w tej depeszy też dobrze! 'Możemy się spodziewać i wizyty polskiego PREZENTERA'. Karol Nawrocki, Pierwszy Prezydent, który został też prezenterem. Media w upadku" – podsumowała Gałka.

"Myślałem, że z tym Kartoflem Nawrockim to jakiś żart. Sprawdziłem. Poszło w depeszy PAP, część portali puściło" – komentuje Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. A Marcin Dobski z Telewizji Republika napisał: "'Kartofel Nawrocki'. W PAP chyba ktoś ma huczne urodziny".

"Hej, PAP! nazwaliście Karola Nawrockiego "KARTOFLEM". Oto poziom przejętej nielegalnie PAP. Wymiotować się chce" – stwierdził Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl.

– Uważam, że możemy się spodziewać i wizyty nowego prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, choć terminy tych wizyt będą jeszcze ustalane, to zakłada, że "nastąpi to niebawem".

