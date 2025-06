Rozmowy Trump-Zełenski. Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły

Państwa członkowskie NATO podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze podjęły jednogłośną decyzję o zwiększeniu obowiązkowego poziomu wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

Kraje zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB do 2035 r., a także do dalszego wspierania Ukrainy. Każde państwo będzie co roku przedstawiać plany dotyczące zwiększenia wydatków.

"Zjednoczeni w obliczu poważnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa, w tym długoterminowego zagrożenia ze strony Rosji dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i stałego zagrożenia terroryzmem, sojusznicy zobowiązują się do inwestowania 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne, a także w wydatki związane z obroną i bezpieczeństwem" – podkreślono w konkluzjach szczytu.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim. Prezydent Ukrainy komentuje

Przy okazji szczytu doszło do rozmów między prezydentem Stanów Zjednocoznych Donaldem Trumpem a ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Ukrainy zrelacjonował przebieg spotkania w mediach społecznościowych.

"Omówiliśmy wszystkie naprawdę ważne kwestie. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję Stanom Zjednoczonym" – napisał Wołodymyr Zełenski.

"Rozmawialiśmy o tym, jak osiągnąć zawieszenie broni i prawdziwy pokój. Rozmawialiśmy o tym, jak chronić naszych obywateli. Doceniamy uwagę i gotowość do pomocy w przybliżeniu pokoju" – podkreślił.

Spięcie między Zełenskim a Orbanem

Podczas szczytu doszło również do spięcia między Wołodymyrem Zełęnskim a premierem Węgier, Viktorem Orbane. Żadne państwo członkowskie nie podejmie ryzyka przyjęcia Ukrainy do UE, dopóki Kijów pozostaje w stanie wojny z Rosją – stwierdził szef węgierskiego rządu, odpowiadając prezydentowi Ukrainy.

"Panie prezydencie, z całym szacunkiem: UE została założona w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu swoim państwom członkowskim. Przyjęcie kraju, który jest w stanie wojny z Rosją, natychmiast wciągnęłoby UE w bezpośredni konflikt" – napisał pod postem Zełenskiego na portalu X Orban.

"Niesprawiedliwe jest oczekiwać, że jakiekolwiek państwo członkowskie podejmie takie ryzyko" – dodał węgierski premier.

