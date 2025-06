Znany polityk odchodzi z Nowej Lewicy. "Z żalem i poczuciem porażki"

W czwartek były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego oraz były poseł Maciej Gdula poinformował, że odchodzi z Nowej Lewicy. Jako powód wskazał napięcia wewnątrz ugrupowania.

"Dzisiaj złożyłem rezygnację z członkostwa w Nowej Lewicy. Zrobiłem to z żalem i poczuciem porażki. W 2025 roku jesteśmy w podobnym miejscu, w jakim byliśmy w 2015. Dotyczy to Lewicy, jak i całego obozu demokratycznego. Lewica jest podzielona i nie ma wspólnej strategii. W 2019 roku do Sejmu weszła jej duża reprezentacja, bo udało się wprowadzić do polityki nowych ludzi i współpracować mimo różnic. Kontynuacja tej strategii w 2023 roku dała szanse na odsunięcie PiS od władzy i udział w rządzeniu. Względną współpracę na Lewicy udało się utrzymać zaledwie kilka miesięcy. Potem nastąpiły podziały i spory, które są problemami samej Lewicy, ale są także symptomami kryzysu współpracy w całej koalicji. Pokusa wygrywania kosztem innych okazuje się silniejsza niż odpowiedzialność i poczucie wspólnych celów" – napisał w komunikacie, który zamieścił w mediach społecznościowych.

Gdula o konfliktach z kierownictwem Nowej Lewicy

"Nowa Lewica stała się partią niebezpiecznie jednolitą, co potwierdzają tylko niedawne zmiany w jej statucie. Moje konflikty z kierownictwem partii o wprowadzenie nowych osób do lewicowej polityki są dowodem zwycięstwa małej wyobraźni. Jeśli różnice i nowe osoby są problemem w jednej formacji, to ciężko wyobrazić sobie także współpracę w całej koalicji" – podkreślił Maciej Gdula. I podziękował współpracownikom, z którymi – jak stwierdził – "walczył o lepszą Polskę".

twitter

Maciej Gdula to polityk, socjolog, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. wystartował do Sejmu z listy SLD w okręgu krakowskim (z rekomendacji Wiosny Roberta Biedronia). Otrzymał 35 279 głosów i uzyskał mandat poselski. W czerwcu 2021 r., po rozwiązaniu Wiosny, został członkiem Nowej Lewicy. W wyborach w 2023 r. nie uzyskał poselskiej reelekcji. W grudniu 2023 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a w styczniu 2024 r. objął tożsame stanowisko w wydzielonym Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W styczniu 2025 r. zakończył pełnienie funkcji wiceministra.

Walka o przywództwo w Nowej Lewicy

Nowa Lewica powstała pod koniec 2019 r. w efekcie połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wiosny Roberta Biedronia. Obecnie współprzewodniczącymi ugrupowania są wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz europoseł Robert Biedroń.

Pod koniec maja kongres Nowej Lewicy przyjął nowy statut, przewidujący rezygnację z podwójnego kierownictwa. W grudniu odbędą się wybory władz partii.

Czytaj też:

Co odróżnia PO od Lewicy? Czarzasty podał jedno nazwisko