Walka o przywództwo w Nowej Lewicy. Kilka nazwisk w grze

Pod koniec maja kongres Nowej Lewicy przyjął nowy statut, przewidujący rezygnację z podwójnego kierownictwa. W grudniu odbędą się wybory władz partii. Włodzimierz Czarzasty powiedział w rozmowie z "Super Expressem", że na ten moment chęć objęcia przewodnictwa wyrazili: Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (minister rodziny, pracy i polityki społecznej), Marcin Kulasek (minister nauki i szkolnictwa wyższego) oraz Tomasz Trela. Sam Czarzasty unikał do tej pory jednoznacznej odpowiedzi, na pytanie, czy zamierza kandydować na przewodniczącego partii.

– U nas będzie jak u kolegów z PiS. Prezes gada, że to już jego ostatnia kadencja, a potem okazuje się, że nie ma nikogo godnego, by go zastąpić. I on, dla dobra partii, musi dźwignąć ten ciężar, a wybory to już formalność. Z Lewicą i Czarzastym będzie tak samo – powiedział w rozmowie z Onetem jeden z działaczy Lewicy. Portal napisał, że w ugrupowaniu "przybywa wewnętrznych zgrzytów pomiędzy frakcjami".

"Zwycięstwo ma w kieszeni"

– Włodek na pewno będzie startował w tych wyborach. Powiem więcej, on praktycznie ma już to zwycięstwo w kieszeni – powiedziała polityk Lewicy, cytowana przez Onet. – Wybory delegatów na te wybory już dawno zostały przeprowadzone w teki sposób, że w grudniu Czarzasty może liczyć na poparcie co najmniej trzech czwartych – podkreślił kolejny działacz.

"W partii – niezależnie od jej frakcji – słyszymy, że poparcie ze strony delegatów dla obecnego szefa Lewicy może się jeszcze zmienić. A zależeć to ma od wyników rozmów z koalicjantami, które właśnie prowadzi Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o przygotowania do rekonstrukcji rządu, która ma odchudzić ministerstwa, a niewykluczone, że także zmienić układ sił w niektórych resortach" – opisuje serwis. Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Czarzasty ma zastąpić Szymona Hołownię.

Nowa Lewica

Nowa Lewica powstała pod koniec 2019 r. w efekcie połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wiosny Roberta Biedronia. Obecnie współprzewodniczącymi ugrupowania są wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz europoseł Robert Biedroń, zaś sekretarzem – Marcin Kulasek.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Nowa Lewica zajęła czwarte miejsce, uzyskując 8,61 proc. głosów, co przełożyło się na 26 mandatów poselskich. W tegorocznych wyborach prezydenckich kandydatka Lewicy Magdalena Biejat (formalnie nie należy do partii) dostała 4,23 proc. głosów i zajęła dopiero siódme miejsce.

Czytaj też:

"Osobliwe zachowanie". Hołownia odmówił posady w rządzieCzytaj też:

Biejat uderza w jednego z koalicjantów. "Radzę, żeby się odczepił"