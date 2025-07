Pełczyńska-Nałęcz: Na refleksje ze strony TVP już nie liczę

Podczas programu "Trójkąt Polityczny" na antenie TVP Info doszło do ostrej wymiany zdań między prowadzącymi – Renatą Grochal i Aleksandrą Pawlicką, a minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz z Polski 2050. Grochal zapytała o doniesienia z wnętrza Polski 2050, że w partii zatrudniona jest córka minister. Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że jej formacja chce dążyć do ograniczenia patologii w spółkach Skarbu Państwa, w tym zakazać wpłat na partie przez członków rad nadzorczych.

– Jak pani chce naprawiać spółki, jak z Polski 2050 dochodzą takie sygnały, że pani zatrudnia swoją córkę w partii, to jest prawda? – zapytała ją prowadząca Renata Grochal. Minister Pełczyńska-Nałęcz z ewidentnymi emocjami stanowczo odpowiedziała, że jej zatrudnienie nie ma nic wspólnego ze spółkami Skarbu Państwa. – Nie mylmy partii ze spółkami Skarbu Państwa. Jakby moja córka pracowała w spółce, jeszcze mi podległej, to pani redaktor miałaby prawo zadać mi to pytanie – powiedziała. Zaznaczyła, że decyzje personalne w partii są wewnętrzną sprawą ugrupowania. – Polska 2050 może zatrudniać kogo chce. Nie mieszajmy w to mojej córki, która jest bardzo dobrą profesjonalistką – dodała. – Trochę mam wrażenie, że wchodzimy na kompletnie inny temat – stwierdziła.

Pełczyńska-Nałęcz: Zróbmy wreszcie prawdziwą zmianę

Sposób, w jaki przeprowadzona została rozmowa, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. "To jest naprawdę ogromny 'sukces' TVP. Bezpodstawnym i bezpardonowym atakiem na moją rodzinę udała jej się rzecz prawie niemożliwa zjednoczenie osób od prawa do lewa" – komentuje Pełczyńska-Nałęcz, pokazując wpisy osób, które wyraziły oburzenie zachowanie dziennikarek TVP Info.

"Na refleksje ze strony TVP już nie liczę, ale ze strony współkoalicjantów tak. Zróbmy wreszcie prawdziwą zmianę, a nie bądźmy tylko zamianą. Odpartyjnijmy TVP i SSP. Zakończymy tym samym czas tłustych kotów i nagonek politycznych za publiczne pieniądze" – nawołuje szefowa MFiPR.

