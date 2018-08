Tusku, musisz? O tym w "Do Rzeczy"

To, jak histerycznie sympatycy opozycji reagują na jakąkolwiek krytykę Donalda Tuska, pokazuje, jak ogromne nadzieje wiążą z jego powrotem do krajowej polityki – pisze Kamila Baranowska w artykule "Tusku, musisz?". W aktualnym numerze "Do Rzeczy" znajdziecie również wiele innych interesujących tekstów. Nie przegapcie!