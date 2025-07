Trwa masowy napływ migrantów. Ujawniono dane z 2025 roku

Mimo że wyniki za pierwsze miesiące bieżącego roku są wysokie, to i tak są o 12,5 procent mniejsze niż w analogicznym okresie w 2024 roku (wówczas wydano 117,9 tys. zezwoleń). Powodem mogą być bardziej restrykcyjne procedury sprawdzające, którym mają być poddawani pracodawcy.

Migranci wykorzystują lukę w prawie

Najwięcej zezwoleń na pracę w badanym okresie otrzymali obywatele Kolumbii – 15,4 tys. Kolumbijczycy do 2024 roku korzystali z ruchu bezwizowego, jednak w sierpniu 2024 roku polski rząd zablokował tę możliwość, jeżeli ich celem jest praca. Pojawiła się jednak luka prawna, którą migranci wykorzystują do dzisiaj – jeżeli migranci z Kolumbii podadzą, że przybywają do Polski w celach turystycznych, to przepisy nie zabraniają powierzenia im pracy na podstawie zezwolenia na pracę.

Oprócz Kolumbijczyków do Polski przyjechali w pierwszych miesiącach 2025 roku: obywatele Filipin (12,5 tys.), Indii (10,6 tys.), Nepalu (7,6 tys.) oraz Uzbekistanu (7,2 tys.). W czołowej dziesiątce zestawienia są też osoby z Indonezji (6,1 tys.), Zimbabwe (4,2 tys.), Bangladeszu (3,9 tys.), Kazachstanu (3,8 tys.) i Turkmenistanu (3,5 tys.).

Specjalne warunki dla Ukraińców

Wielu migrantów decyduje się zatrzymać w Polsce z powodów ekonomicznych, gdyż życie w krajach Europy Zachodniej jest dla migrantów zbyt drogie. Duże znaczenie ma też fakt, że Polska jest postrzegana jako bezpieczny kraj.

– Statystyki pokazują również, że tacy pracownicy, przyjeżdżając tu do pracy, chcą zostać na dłużej, a nie tylko zarobić i wrócić – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspertka do spraw społeczno-gospodarczych w rozmowie z portalem Forsal.

W pierwszych miesiącach 2025 liczba zezwoleń dla Ukraińców wyniosła 1,2 tys. Warto jednak pamiętać, że w przypadku migracji ukraińskiej obowiązują specjalne przepisy. Ukraińcy mogą bowiem wykonywać pracę bez zezwolenia, pod warunkiem że powierzający ją podmiot prześle do urzędu pracy powiadomienie w terminie 7 dni od zatrudnienia.

Czytaj też:

Ruszyły kontrole na granicy. Są pierwsze zatrzymaniaCzytaj też:

Nowe: Śmiertelny atak nożem. Policja podejrzewa Kolumbijczyka