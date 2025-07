Nowe: Śmiertelny atak nożem. Policja podejrzewa Kolumbijczyka

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu poinformowała, że zgłoszenie dot. sytuacji wpłynęło po godz. 2. w nocy. "Interweniujący policjanci ustalili wstępnie, że pomiędzy grupą mężczyzn, przebywających w jednym z lokali, a grupą mężczyzn, która przechodziła w pobliżu doszło do awantury, a następnie bójki, która przeniosła się poza obręb lokalu" – przekazała policja stacji Polsat News.

Podczas awantury jeden z uczestników, 41-latek, został ugodzony ostrym narzędziem. Dwaj inni w wieku 32 i 34 lat doznali niegroźnych obrażeń. Życia rannego 41-latka nie udało się uratować.

W niedzielę policja przekazała, że zatrzymano 11 osób. "W tym momencie możemy potwierdzić że zatrzymanych jest 11 mężczyzn: trzech mieszkańców powiatu świeckiego (obywateli RP) oraz ośmiu obcokrajowców. Policjanci ustalają przebieg bójki oraz jej powody" – brzmi komunikat.

Pościg policji

Wiadomo, że za czterema mężczyznami, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, policja prowadziła pościg. "Kierowca pojazdu nie stosował się do wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się. W miejscowości Zdrojewo (gm. Nowe), w trakcie próby zatrzymania, kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi doprowadzając do kolizji" – przekazała policja. Policjantom udało się zatrzymać pojazd, a następnie ująć czterech mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi.

"W tym samym czasie, policjanci innego patrolu ustalili, że kolejny z uczestników bójki ma przebywać w jednym z hoteli na ternie miasta Nowe. Natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie zatrzymali 29-latka podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie mężczyzny" – wskazują służby. Okazuje się, że 29-latek to Kolumbijczyk.

"Kolejna ofiarą brutalnego morderstwa dokonanego przez imigranta. Z każdym dniem medialnym klakierom rządu coraz trudniej tłumaczyć, że nie dzieje się nic szczególnego. Niemniej doświadczenia Zachodnie pokazują, że będą potrafili wytrzymać jeszcze długo. Nie wszyscy, ale wielu z nich" – skomentował Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Czytaj też:

Muzułmanin faworytem na burmistrza NYC. Chce bardziej opodatkować "bogatsze i bielsze" dzielnice