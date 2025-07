Znany adwokat usłyszał zarzuty. "W związku z obroną klienta"

Prokuratura przedstawiła we wtorek zarzuty prania brudnych pieniędzy mec. Krzysztofowi Wąsowskiemu – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej, cytowana przez Onet. Jak nieoficjalnie podało Radio Wnet, chodzi o sprawę RARS, a materiał obciążający adwokata pochodzi z wyjaśnień Pawła Sz.

Mec. Wąsowski jest obrońcą trójki podejrzanych (Anny W., Pawła K. i Dominika B.) w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W przeszłości reprezentował także Pawła Sz. Ten jednak wypowiedział mu pełnomocnictwo. Obrońcą Sz. pozostał natomiast znany z krytyki rządów PiS mec. Jacek Dubois.

Adwokat z zarzutami

"Szanowni Państwo, właśnie wysłuchałem zarzutu, wobec którego jestem BEZBRONNY, gdyż wiąże mnie tajemnica adwokacka, a nawet tajemnica obrończa" – przekazał we wtorek za pośrednictwem platformy X mec. Krzysztof Wąsowski.

Do sprawy odniósł się mec. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris. "Wynika z tego wpisu, że mec. Krzysztof Wąsowski usłyszał zarzuty w związku z obroną klienta… Niewyobrażalne. #MuremZaMecenasem" – napisał.

twitter

Kilka dni temu Wąsowski relacjonował, że w jego kancelarii pojawiły się dwie funkcjonariuszki Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wezwaniem do stawiennictwa przed prokuratorem Karolem Zokiem w charakterze podejrzanego. Sprawa wywołała oburzenie sporej części środowiska prawniczego w Polsce.

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski wystosowało list otwarty do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego. "Sposób działania organów ścigania sugeruje, że celem tej czynności jest zmuszenie adw. dr K. Wąsowskiego do ujawnienia wiadomości, które uzyskał od swoich mocodawców udzielając im obrony, a być może również wywarcie nań nacisku w celu ograniczenia możliwości obrony" – czytamy w dokumencie, do którego dotarł jako pierwszy portal niezalezna.pl.

Sprawa RARS

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawłowi Sz., który pod koniec lutego opuścił areszt.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Katowicach przeanalizował zeznania małego świadka koronnego Pawła Sz. i uznał, że są one niekonsekwentne, wewnętrznie sprzeczne, ewoluują w miarę postępów śledztwa i przez to są całkowicie niewiarygodne.

Czytaj też:

Wstrząsające zachowanie prokuratora Zoka. "Udowodnił, że nie ma dla niego granic podłości"Czytaj też:

To może być przełom w sprawie RARS. Ważna decyzja sądu