Uczniowie dostali świadectwa z błędem. MEN: Wydamy komunikat do szkół

Część uczniów mimo wakacji będzie musiała pofatygować się ponownie do szkoły. Powód? Wręczono im świadectwo z błędem.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w roku szkolnym 2024/2025 były zobowiązane do wydawania świadectwa według wzorów, które zostały określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. Tymczasem w wielu szkołach uczniowie otrzymali świadectwa, które zostały wydrukowane według nieobowiązującego wzoru. Przez to niektórzy uczestnicy procesów rekrutacyjnych zostali odrzuceni przez szkoły średnie. Nie wiadomo, ilu dokładnie uczniów dotyczy ten problem.

Chodzi o jedną literę w nazwie resortu. Na dokumencie, zamiast skróconego oznaczenia Ministerstwa Edukacji i Nauki – MEiN, pojawił się skrót Ministerstwa Edukacji Narodowej – MEN. Formalnie resort edukacji i nauki przestał istnieć półtora roku temu, jednak szkoły nadal obowiązuje rozporządzenie z 2023 r., które określa wzory świadectw.

MEN uspokaja ws. świadectw szkolnych

– Nie my wydajemy świadectwa. Ten błąd popełniły szkoły – powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer na antenie TVP Info. Dlaczego resort przez półtora roku nie zmienił rozporządzenia dotyczącego świadectw ukończenia szkoły? – Takie rozporządzenie to jest sto różnych dokumentów. Nie ma to wpływu na pracę szkoły. W związku z tym z natury rzeczy nie jest priorytetem. Dyrektor szkoły ma działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Dyrektorzy popełnili błąd – mówiła polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Wygląda na to, że w kilkunastu szkołach albo dyrektorzy, albo informatycy, którzy odpowiadali za to, żeby przygotować drukowanie świadectw, popełnili błąd. Natomiast, po pierwsze, to nie ma masowej skali – kontynuowała Lubnauer. Jak zaznaczyła, szkoły średnie nie powinny odrzucać świadectw w procesie rekrutacyjnym.

– Wydamy bardzo jasny komunikat do szkół ponadpodstawowych, żeby nie odrzucały takich świadectw. Po prostu uczniowie wymienią dokumenty w swoich teczkach, kiedy otrzymają prawidłowe świadectwa – podkreśliła wiceszefowa resortu edukacji.

Czytaj też:

Nowacka szczerze o wynikach matur. "Mogło być trochę lepiej"Czytaj też:

MEN ignoruje wyrok TK. "Bo chcą tego rodzice"