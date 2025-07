Nowacka szczerze o wynikach matur. "Mogło być trochę lepiej"

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała we wtorek (8 lipca) wyniki egzaminów maturalnych. W 2025 r. do matury przystąpiło 255,5 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. 80 proc. z nich zdało egzamin w pierwszym terminie.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, z matematyki – 85 proc., zaś z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego – 93 proc. W liceach maturę zdało 86 proc. absolwentów, w technikach – 70 proc., a w szkołach branżowych II stopnia – 14 proc.

13 proc. abiturientów, którzy nie zdali z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Tegoroczni maturzyści byli pierwszym rocznikiem, który zdawał egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Jest to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Nowacka komentuje wyniki matur. "Tak szczerze"

– Tak szczerze – mogło być trochę lepiej – przyznała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Zdaniem szefowej MEN, wyniki tegorocznych matur to między innymi "efekt likwidacji gimnazjów". – Proszę pamiętać, że to są te roczniki, które przeżyły i pandemię, i turbulencje związane z gimnazjami. Nie da się naprawić systemu oświaty w ciągu kilku lat. Po raz pierwszy od kilku lat to były egzaminy nie na podstawie wymagań, ale na podstawie podstawy programowej – powiedziała.

Najbardziej niepokojące są wyniki z matematyki. Średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym to 61 proc. punktów., zaś na poziomie rozszerzonym – 33 proc. (to najniższa liczba spośród wszystkich przedmiotów). Nowacka przekonywała, że to "efekt zaniedbań z poprzednich lat". – Nasi poprzednicy zajmowali się polityką historyczną, a nie tym, żeby młodzież jak najlepiej dostosowała się do współczesnego świata. A matematyka to jedno z narzędzi dostosowania. Przed nami wielkie wyzwanie: jak jeszcze wzmocnić matematykę – stwierdziła.

Według wstępnej informacji o wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, uczniowie za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 64 proc. punktów, natomiast z matematyki – 50 proc. Przypomnijmy, że gimnazja przestały istnieć 1 września 2019 r., wskutek stopniowego ich wygaszania od 2017 r., co było konsekwencją reformy edukacji.

