Platforma Obywatelska zmieni nazwę? Kulisy posiedzenia zarządu partii

Media opisują kulisy posiedzenia zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej, które odbyło się w środę po południu. Jak podała Wirtualna Polska, głównym tematem spotkania było przygotowanie do wewnętrznych wyborów w partii, które zaplanowano na jesień.

Zgodnie ze statutem, kadencja władz PO trwa od dwóch do czterech lat. Do zadań zarządu krajowego należy m.in. określenie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych. Ostatnio władze partii na różnych szczeblach – od przewodniczącego po kierownictwo struktur regionalnych – wybierano w październiku 2021 r., po tym, jak do polskiej polityki wrócił Donald Tusk. Zarząd PO obecnie liczy 35 osób, w tym 16 szefów regionów.

Platforma Obywatelska "wchłonie" dwie partie

Według doniesień Onetu, podczas środowego posiedzenia Donald Tusk zapowiedział połączenie Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną, której liderem jest rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka, i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Do fuzji ma dojść jesienią, jeszcze przed wewnętrznymi wyborami w PO. Niewykluczone również, że ugrupowanie zmieni nazwę na Koalicja Obywatelska. Nie wiadomo natomiast, czy do wspólnej partii przystąpią Zieloni.

– Najpierw trzeba będzie oczywiście przygotować grunt i sprawdzić finanse Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej. Jeszcze nie jest jasne, jaka formalna ścieżka zostanie obrana: czy będzie to fuzja partii, czy przyjęcie członków mniejszych ugrupowań w skład Platformy – powiedział jeden z członków zarządu PO.

Koalicja Obywatelska została powołana w 2018 r. na potrzeby wyborów samorządowych. Pierwotnie była to koalicja wyborcza Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Później została poszerzona o Inicjatywę Polską oraz Zielonych.

– Dla Donalda istnienie kilku ugrupowań było na pewnym etapie korzystne, bo dzięki temu mógł rozgrywać pewne sprawy. Mógł się powoływać na parytety koalicyjne, dając niektórym awanse i tłumacząc innym, że nie mogą objąć danej funkcji, bo trzeba te parytety zachować – mówił Onetowi "ważny polityk PO".

Czytaj też:

Fatalny sondaż dla koalicji. PiS i Konfederacja przejmą władzę?Czytaj też:

Hołownia zdradził, co usłyszał od Tuska. "Uważaj na tych ludzi"