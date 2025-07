Słaby koniec prezydenta Dudy

Jest już jednak pewną perwersją, że na sam koniec odchodząca głowa państwa postanawia za wszelką cenę upewnić mnie, że tak właśnie myśląc, mam absolutnie rację.

Ustawa zmieniająca Kodeks karny poprzez wprowadzenie do niego przepisów umożliwiających ściganie za „mowę nienawiści” była z pewnością jedną z najgroźniejszych regulacji, które obecna władza przeforsowała od rozpoczęcia rządów. Zadziwiające zatem, że prezydent – jeszcze przed wyborami prezydenckimi – zamiast użyć weta, do którego obalenia potrzeba 276 głosów, zdecydował się skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.