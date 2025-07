"Solówka na żywo". Ostre spięcie między Stanowskim a dziennikarzem "Rzeczpospolitej"

Wszystko zaczęło się od zaczepki Jacka Nizinkiewicza pod adresem Kanału Zero. Dziennikarz nawiązał w swoim wpisie do głośnej wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat Auschwitz. "Kanał Zero już zaprosił Brauna na rozmówkę? Oczywiście, żeby potępić, w imię klików" – napisał.

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" zaczepił Kanał Zero. Ostra reakcja Stanowskiego

Zaczepka spotkała się z ostra reakcją Stanowskiego. "Nie, durniu, za to jesteśmy umówieni z @MuzeumAuschwitz na wizytę we wtorek, żeby dokładnie przedstawić prawdę historyczną. To coś więcej niż twoje bezwartościowe pie**olenie" – odpowiedział.

Dziennikarz stwierdził w odpowiedzi, że Stanowski "ładnie się przedstawił" przed milionami słuchaczy. "Pozdrów Walusia, cykorze" – dodał. Stanowski nie zamierzał jednak odpuszczać i odpalił: "Nie siebie, tylko ciebie przedstawiłem, durniu". "Krótki lont. Nigdy nie kłóć się z idiotą. Zaciągnie cię na swój poziom i pokona doświadczeniem. Wygrałeś" – nie odpuszczał Nizinkiewicz. Szef Kanału Zero stwierdził tu, że poziom dziennikarstwa w Polsce sprawił, że nabył doświadczenia w rozmowach z takimi, jak on.

Nizinkiewicz proponuje "solówkę na żywo". Stanowski: To żebranie o kliki?

W kolejnym wpisie ze strony Nizinkiewicza pojawiła się propozycja dla Krzysztofa Stanowskiego. "Jak nabierzesz odwagi, to ponawiam zaproszenia na solówkę na żywo, w Rzepie w tv. Na wiedzę i argumenty. Będziesz mógł nawet przeklinać i próbować obrażać" – zaproponował dziennikarzowi. Ten zaś zapytał, czy propozycja to to jakieś "żebranie o wyświetlenia czy o co teraz chodzi". "Czasami dostaję zaproszenia do niszowych mediów, wyślij maila do mojej asystentki" – wskazał uszczypliwie.

"I skończyło się rumakowanie. Wtorek o 9 w Rzepie? Możesz wziąć zbroję na przebranie" – dodał Nizinkiewicz. Szef kanału Zero przyjął wyzwanie: "Tak, czekaj przy recepcji o 8:50".

