IPN wydało oświadczenie ws. słów Brauna. "Godzą w pamięć"

Dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Głos ws. zabrał Instytut Pamięci Narodowej. Na stronie placówki opublikowano specjalne oświadczenie.

"Instytut Pamięci Narodowej stanowczo potępia słowa Grzegorza Brauna negujące dobrze udokumentowane fakty dotyczące niemieckich zbrodni dokonanych na Żydach w czasie II wojny światowej, w szczególności w niemieckiej „fabryce śmierci” Auschwitz. Takie twierdzenia godzą w pamięć o Ofiarach Holokaustu" – czytamy.

Jest reakcja prokuratury

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zapowiadała złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Jej zdaniem przestępstwem ma być "publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej".

Teraz głos ws. europosła zabrała prokuratura. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej" – czytamy.

Braun: Auschwitz z komorami gazowymi to fake

W dalszej części wywiadu padły słowa, które skłoniły prowadzącego rozmowę do zaprzestania konwersacji.

– Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa „Krwawe Paschy”, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – powiedział europoseł. Braun stwierdził m.in., że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Łukasz Jankowski ostatecznie zdecydował się zakończyć rozmowę. – Są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział.

