Braun wywołał burzę słowami o Auschwitz. Jest reakcja prokuratury

Dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zapowiadała złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Jej zdaniem przestępstwem ma być "publiczne zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej".

Teraz głos ws. europosła zabrała prokuratura. "Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej" – czytamy.

Braun: Auschwitz z komorami gazowymi to fake

W dalszej części wywiadu padły słowa, które skłoniły prowadzącego rozmowę do zaprzestania konwersacji.

– Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa „Krwawe Paschy”, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – powiedział europoseł. Braun stwierdził m.in., że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Łukasz Jankowski ostatecznie zdecydował się zakończyć rozmowę. – Są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział.

– Rozmowa z Grzegorzem Braunem nie będzie, przynajmniej przeze mnie, kontynuowana, bo są granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją tam, gdzie jest kilka milionów ofiar i pamięć o nich – wyjaśnił dziennikarz.

– Tam, gdzie de facto na taniej prowokacji stara się zbić kapitał polityczny, trzeba powiedzieć "stop" – dodał.

