Żydzi organizują się do walki w sieci. Do czego ma służyć Cyfrowa Żelazna Kopuła?

Digital Iron Dome, czyli Cyfrowa Żelazna Kopuła powstała z inicjatywy dwóch braci, Hadara i Ora Ashuachów. Przekonują oni, że w XXI wieku antysemityzm stał się zjawiskiem cyfrowym. "Nie chodzi tylko o nienawistne graffiti lub obelgi – chodzi o skoordynowaną dezinformację, wirusową propagandę i stronniczość algorytmów" – czytamy na stronie poświęconej Cyfrowej Kopuły.

Autorzy platformy twierdzą, że znaleźli sposób, aby walczyć "z kłamstwami na temat Izraela" nie tylko defensywnie, ale i ofensywnie.

"Cyfrowa Żelazna Kopuła to nie tylko kolejne narzędzie do okazywania poparcia. To rewolucyjna siła w walce o prawdę (...)platforma ta wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby robić to, czego nikt inny nie potrafi" – czytamy.

Na stronie znajduje się m.in. antypalestyńska grafika prezentująca Palestyńczyków jako zombie:

Cyfrowa Żelazna Kopuła: Dostarczyć "izraelską prawdę"

System ma służyć do przechwytywania "antysemickich i antyizraelskich narracji" w czasie rzeczywistym, umieszczania "opartych na faktach", proizraelskich treści bezpośrednio obok "wrogich artykułów" i postów społecznościowych, omijania "stronniczych algorytmów" oraz dostarczania "izraelskiej prawdy" w ramach ponad 200 milionów ukierunkowanych wyświetleń reklam na stronach takich jak CNN, BBC, The Guardian, Al-Jazeera.

W jaki sposób ma ten system działać? Autorzy podają konkretny przykład: Jeżeli ktoś czyta "stronniczy artykuł" dotyczący ludobójstwa w Gazie, to obok tekstu pojawi się reklama Cyfrowej Kopuły z proizraelskim przekazem, który ma "obalać kłamstwa" – mają to być teksty oraz filmy. "W tym kluczowym momencie narracja się zmienia. Umysły się otwierają. Zmienia się postrzeganie" – twierdzą autorzy.

Na stronie możemy przeczytać, że w Holandii 12 proc. czytelników, którzy zobaczyli kampanię Cyfrowej Kopuły, zgłosiło "całkowitą zmianę w postrzeganiu Izraela". Nie podano jednak żadnych badań na ten temat.

Autorzy chwalą się, że współpracują z izraelskim ministerstwem ds. diaspory oraz organizacją Stand With Us.

