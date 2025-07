"Braun nie wziął się znikąd". Rzecznik rządu obwinia... Kaczyńskiego

"Braun nie wziął się znikąd. To efekt Pana przemyślanej polityki: szczucia, nienawiści, ksenofobii i pogardy. Niech Pan nie udaje. To Pana sojusznik. Nawet więcej to on dziś dyryguje, a wy tańczycie jak wam Braun zagra" – napisał Szłapka na portalu X.

Rzecznik rządu skomentował w ten sposób wpis Jarosława Kaczyńskiego, w którym prezes PiS potępił Grzegorza Brauna za jego wypowiedzi kwestionujące Holokaust i istnienie komór gazowych w Auschwitz.

"Kwestionowanie Holokaustu i tego, co wydarzyło się w Auschwitz jest nieakceptowalne m.in. dlatego, że jest brakiem elementarnego szacunku wobec ofiar, które straciły tam życie oraz wpisuje się w politykę zafałszowywania historii. Wypowiedzi Grzegorza Brauna w tej sprawie tylko potwierdzają, że działa on z obcej inspiracji na szkodę – bardzo poważną szkodę – naszego kraju" – oświadczył Kaczyński.

Braun wywołał skandal

W czwartek Radio Wnet przerwało wywiad z Grzegorzem Braunem po tym jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". – Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary – dodał.

Europoseł przekonywał też, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia badanie komór gazowych.

– Są pewne granice, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział prowadzący audycję dziennikarz Łukasz Jankowski i zakończył połączenie.

Negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Reaguje prokuratura

Czynności sprawdzające w związku z negowaniem przez Grzegorza Brauna zbrodni niemieckich popełnionych w KL Auschwitz wszczęła warszawska prokuratura Śródmieście-Północ. W piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że materiały z postępowania sprawdzającego wypowiedź Brauna trafią do prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

Chodzi o czyn z art. 55 ustawy o IPN. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 ustawy (m.in. zbrodnie nazistowskie i komunistyczne), podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Prokuratura podała, że do materiałów z postępowania sprawdzającego dołączono również zawiadomienie posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej o podejrzeniu popełnienia przez Brauna przestępstwa.

Pierwszymi więźniami byli Polacy

W KL Auschwitz Niemcy wymordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Obóz działał w latach 1940-1945. Powstał z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera. Pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy. 27 stycznia 1945 r. obóz oswobodziła Armia Czerwona. Po wojnie infrastrukturę obozową wykorzystywało NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

