"To polityczny szkodnik". Wałęsa: Trzeba się go pozbyć

Do politycznej działalności marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni były prezydent odniósł się w rozmowie z "Super Expressem". Gazeta przypomina, że jeszcze przed wyborami Lech Wałęsa wzywał Hołownię, aby ten wycofał się z wyścigu o fotel prezydencki i udzielił poparcia kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu. Teraz idzie jednak o krok dalej i wskazuje, że należy w ogóle pozbyć się Hołowni z polityki.

Wałęsa uderza w Hołownię: Polityczny szkodnik

– Szymon Hołownia to polityczny szkodnik. Trzeba się go pozbyć z polityki, z koalicji, bo on szkodzi rządowi Donalda Tuska – ocenił Wałęsa.

Zdaniem byłego prezydenta, marszałek Sejmu nie powinien zwoływać na 6 sierpnia Zgromadzenia Narodowego, na którym nastąpi zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. On sam, jak poinformował, nie zamierza pojawić się na tej uroczystości.

– Hołownia spotyka się z Kaczyńskim po nocach, spiskuje, nie wiadomo, czy on nie montuje czegoś z Kaczyńskim… Poza tym źle, że chce zwołać Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia. To jest nie do pomyślenia! Nie powinien tego marszałek Hołownia robić, bo trzeba ponownie przeliczyć głosy z drugiej tury wyborów prezydenckich! – stwierdził.

Wałęsa nie może się pogodzić z wynikiem wyborów

Przypomnijmy, że od momentu zwycięstwa Karola Nawrockiego Wałęsa nie kryje rozgoryczenia. Mimo że po wyborach ogłosił " wewnętrzną emigrację w świat przyrody, muzyki i książek", to regularnie komentuje sytuację polityczną w kraju. Jego zdaniem w Polsce "upadła demokracja", a obywatele 1 czerwca wybrali "sutenera i ćpuna" na prezydenta.

Czytaj też:

Wałęsa apeluje do Hołowni: Poświęć się Pan dla OjczyznyCzytaj też:

Hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu? Tajemnicze słowa GramatykiCzytaj też:

Hołownia spotkał się z PiS. Zaskakujący sondaż