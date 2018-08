Związkowcy z "Solidarności" dostali zniżki na stacjach Lotos

Koncern poinformował o tym w komunikacie. W czwartek porozumienie o współpracy podpisali szef "Solidarności" Piotr Duda i prezes spółki Lotos Paliwa Wojciech Weiss.

Na jakie rabaty mogą liczyć związkowcy? Od kilku do kilkudziesięciu groszy za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium Lotos Dynamic (Pb98, ON), a także 10 proc. zniżki na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15 proc. zniżki na usługi myjni.

– Dotychczasowa współpraca Solidarności z Lotosem przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich członków związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję na dalsze jej rozszerzanie – oświadczył przewodniczący "Solidarności".

Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Do koncernu należy zlokalizowana w Gdańsku i jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa.

Spółka posiada także prawie 500 stacji benzynowych na terenie całego kraju. Zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.

Czytaj także:

Orlen: Ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie