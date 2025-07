"Ważne dane o rządach PiS". Siemoniak: Gdzie wtedy byli?

W sobotę rano rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński zamieścił w mediach społecznościowych tabelę z policyjnymi danymi o przestępstwach popełnianych w Polsce przez cudzoziemców.

"W latach rządów PiS z roku na rok odnotowywano systematyczny wzrost zabójstw i zgwałceń, o które podejrzani byli cudzoziemcy" – napisał rzecznik. Podkreślił przy tym, że już od ubiegłego roku widać jednak wyraźną poprawę. "Ci co mówią, że obcokrajowcy najczęściej mordują i gwałcą, perfidnie kłamiąc sieją dezinformacje, strasząc Polaków. Takie są fakty oparte na statystyce policji" – podsumował.

Siemoniak: Gdzie byli wtedy działacze PiS?

Do danych tych postanowił odnieść się, także na platformie X, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W swoim wpisie podkreślił, że są to "ważne dane o rządach PiS".

"Najwięcej zabójstw (w okresie 2010-2025), o które byli podejrzani cudzoziemcy było w 2021. Gdzie byli wtedy działacze PiS? Demonstrowali? Ostrzegali? Nic z tych rzeczy. Na masową skalę wydawali polskie wizy w procederze, którego korupcyjny charakter podejrzewa prokuratura (9 osób ma zarzuty w tym były wiceminister rządu PiS)" – stwierdził szef MSWiA. "Obłuda bez granic!" – podsumował.

Zabójstwa i gwałty z udziałem cudzoziemców. Opublikowano dane

Opublikowane dane ukazują sprawy zabójstw i gwałtów, w których podejrzani byli cudzoziemcy. Wynika z nich, że w okresie od 2010 do 2016 roku podejrzanych w sprawach o zabójstwa było od 2 do 4 cudzoziemców. Wyjątkiem był rok 2013, kiedy było to siedmiu cudzoziemców. Wzrost do 9 odnotowano w roku 2017. Od tej pory liczba ta systematycznie wzrastała, aby w 2021 roku sięgnąć 43.

Podobnie prezentują się dane dotyczące gwałtów. W latach 2010-2015 w maksymalna roczna liczba podejrzanych o to przestępstwo wyniosła 11. Wzrost nastąpił w roku 2016, kiedy już 15 cudzoziemców było podejrzanych o gwałty. W roku 2023 mowa już o 58 cudzoziemcach.

