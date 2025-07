Sensacyjny scenariusz. Ujawniono datę, kiedy Tusk może przestać być premierem

Polityk Polski 2050, Ryszard Petru, mówiąc o planowanej na ten tydzień rekonstrukcji rządu, ocenił w Tok FM, że "na pewno mniejszy rząd usprawni prace".

Donald Tusk w listopadzie przestanie być premierem?

– Natomiast druga rekonstrukcja – siłą rzeczy – nastąpi w listopadzie, kiedy nastąpi wygaśnięcie mandatu marszałka Hołowni jako marszałka Hołowni i będzie musiała nastąpić kolejna głębsza rekonstrukcja. Niektórzy mówią o zmianie premiera – poinformował.

Ryszard Petru dodał, iż "jest przekonany", że kolejna rekonstrukcja rządu się wydarzy. – Nie mówię teraz o czymś, co zostało uzgodnione czy jest sformalizowane, mówię panu, że jako polityk przewiduję tego typu sytuację, że nastąpi kolejna korekta. Nie wykluczam takiego wariantu, ale to decyzja PO i proszę ich pytać o to – dodał.

Pierwotnie rekonstrukcja rządu była planowana na 15 lipca, jednak na prośbę marszałka Sejmu, przewodniczącego Polski 2050, Szymona Hołowni, została przesunięta na ten tydzień.

Rekonstrukcja rządu w tym tygodniu

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, poinformował w poniedziałek, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w środę i w czwartek. – Powstaną dwa nowe duże resorty: jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi za energetykę – przekazał w Radiu Zet. Nie odpowiedział jednak na pytanie, ilu ministrów będzie liczyła zrekonstruowana Rada Ministrów. – Myślę, że część ministrów bez teki zakończy swoje urzędowanie, część zostanie przesunięta na stanowiska sekretarzy bądź podsekretarzy stanu w ministerstwach. W niektórych resortach dojdzie do zmiany na poziomie personalnym – powiedział.

Jeszcze w poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 18:00 w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyć będą m.in.: Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paweł Śliz z Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski z PSL.

