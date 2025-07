Cudzoziemcy w Osinowie Dolnym. "Polska rajem dla turystów. Piesze wycieczki"

Do polityków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i członków organizacji Ruch Obrony Granic ciągle docierają nowe nagrania, relacje i informacje dotyczące pojawiających się w zachodniej części kraju cudzoziemców z Afryki i Azji. W poniedziałek poseł PiS Dariusz Matecki, który prowadzi aktywną działalność na rzecz informowania społeczeństwa o tym, co dzieje się na zachodniej granicy, opublikował kolejne materiały.

"Polska rajem dla turystów. Piesze wycieczki"

Osinów Dolny to najdalej na zachód wysunięty punkt Polski i przejście graniczne do Niemiec. Wieś liczy około 180 mieszkańców. To właśnie tam jak gdyby nigdy nic, maszerują migranci z Afryki, którzy zostali sfotografowani przez przejeżdżającego kierowcę.

"Polska stała się rajem dla turystów, piesze wycieczki po powiecie gryfińskim" – skomentował ironicznie Matecki.

twitter

Migranci poza kolejką przewożeni na SOR?

Wcześniej polityk udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak Straż Graniczna podjeżdża do szpitala w Przemyślu i prowadzi do środka afrykańskich migrantów.

"Masowa migracja do Polski trwa. Kolejni Afrykańczycy dowiezieni do polskiego szpitala. Będą badani za wasze pieniądze" – napisał polityk. "Za ile podwozicie do szpitala? Ile kosztuje taka usługa? Może będzie szybciej niż karetki? Czy umierający Polak nie może z takiej usługi skorzystać?" – napisał polityk do SG.

"Jak wytłumaczyć sytuacje, w których nielegalny migrant, podrzucony przez niemiecką policję, trafia na SOR i jest obsługiwany poza kolejnością, podczas gdy polski senior czeka dusząc się z bólu? Jak to możliwe, że ludzie, którzy nigdy nie zapłacili w Polsce złotówki podatku, mają dostęp do naszych świadczeń, do pieniędzy z NFZ i do socjalu? Czy to jest sprawiedliwość społeczna?" – dopytywał Matecki w innym wpisie.

Czytaj też:

Zielona Góra. Imigranci z Afryki przesiadują przed szkołamiCzytaj też:

Dziwna narracja władz w sprawie imigrantów w Szczecinie. "Na bocianach przylecieli?"