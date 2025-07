"Historyczna chwila" dla Kanału Zero. Stanowski ogłasza

Kanał Zero wystartował 1 lutego 2024 roku. Za przedsięwzięcie odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który jesienią 2023 roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy pod kątem wyników oglądalności. Nowy projekt Stanowskiego nieustannie cieszy się ogromną popularnością. 1 lipca licznik subskrybentów Kanału Zero przekroczył dwa miliony.

"Historyczna chwila" Kanału Zero. Stanowski pokazał liczby

We wtorek wieczorem Krzysztof Stanowski pochwalił się w mediach społecznościowych kolejnym osiągnieciem swojego projektu. Okazuje się, że w ciągu zaledwie półtora roku istnienia, Kanał Zero przekroczył już miliard wyświetleń.

"Historyczna chwila dla Kanału Zero. Przekroczyliśmy... 1 000 000 000 wyświetleń. MILIARD w półtora roku. A dokładniej 430 miliony w 2024 i już 570 milionów w 2025. Całuski" – napisał twórca projektu na platformie X.

Program Roberta Mazurka bezkonkurencyjny. Nikt nawet nie zbliżył się do jego wyniku

Wirtualne Media przygotowały niedawno zestawienie programów polityczno-publicystycznych wydawców na YouTube w najgorętszym okresie kampanii prezydenckiej i tuż po niej. Bezkonkurencyjny okazał się format Kanału Zero prowadzony przez Roberta Mazurka – "Mazurek komentuje". "Stan Wyjątkowy” Onetu oraz "Didaskalia" WP zajęły kolejne miejsca na podium, ale swoim wynikiem nawet nie zbliżyły się do lidera.

W formacie Kanału Zero "Mazurek komentuje", były dziennikarz RMF FM, Robert Mazurek co kilka dni subiektywnie omawia najważniejsze wydarzenia polityczne. W okresie, który przeanalizowały Wirtualne Media ukazało się 39 odcinków programu, które dały kanałowi Krzysztofa Stanowskiego ponad 27 mln wyświetleń.

Drugie miejsce zajął "Stan Wyjątkowy". W tym czasie również ukazało się 39 odcinków cyklu, który prowadzą dziennikarze Onetu i "Newsweeka": Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Jacek Gądek oraz Kamil Dziubka. Format zebrał ponad 3,3 mln wyświetleń.

