Co z przyszłością Polski 2050? "Jesteśmy w procesie głębokiego namysłu"

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz gościła w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, gdzie zabrała głos na temat przyszłości ugrupowania Polska 2050. Jak zapowiedziała, partia już jesienią ogłosi swój nowy program, nad którym obecnie pracuje.

Co się stanie z Polską 2050? Pełczyńska-Nałęcz zapowiada zmiany

Polityk podkreśliła, że formacja skupia się obecnie na "dopracowaniu tożsamościowym i programowym".

– Szyld, brand, nazwa to nie jest to co uważamy że jest istotą – tłumaczyła minister, odnosząc się do zapowiedzi szefa ugrupowania Szymona Hołowni, który zapowiedział, że jesienią "zobaczymy nową Polskę 2050".

Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że wyciągnęli wnioski z tego, co dotychczas spotkało ich od czasu objęcia władzy przez koalicję rządzącą. – To jest pierwsze 1,5 roku realnej odpowiedzialności formacji jaką jest Polska 2050 – mówiła. – Nam się wiele udało zrobić, ale też – ja to uczciwie powiem – wiele rzeczy mogło być zrobione lepiej – dodała.

Zapewniła, że kierownictwo Polski 2050 jest świadome tego, że musi wprowadzić szereg zmian, żeby odzyskać zaufanie wyborców.

– Nie jesteśmy formacją, która będzie mówiła: cały świat nam jest winny, wszyscy są odpowiedziani za nas samych. Nie, my sami jesteśmy odpowiedzialni przed wyborcami. Jesteśmy w procesie głębokiego namysłu, jak działać skutecznie, lepiej, spójniej. Też się lepiej komunikować – wymieniała.

"Mamy plan"

Według zapowiedzi minister, opinia publiczna w Polsce tej jesieni pozna priorytety Polski 2050. – My mamy plan, będziemy o nim mówić. (...) Przede wszystkim będziemy go wdrażać i punkt po punkcie, tydzień po tygodniu komunikować, co zostało zrobione i co będzie zrobione – dodała.

Dopytywana o projekt o profesjonalizacji spółek Skarbu Państwa, przyznała, że temat ten jest wciąż aktualny, a nawet poczyniono "krok do przodu w tej sprawie". – Pan premier w swoim wystąpieniu zaznaczył konieczność takiego zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, żeby to było absolutnie oparte na profesjonalizacji – tłumaczyła.

