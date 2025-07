Trzydniowy dzień pracy

Dobrze, Donek, ale…

Żadnego "ale". Ja się narobiłem, strasznie mnie to premierowanie już zmęczyło. Ja robię teraz pilotaż trzydniowego dnia pracy. Ja rozumiem, ale…

Jeśli ktoś nie będzie chciał cię słuchać, to możesz powiedzieć, że będzie miał ze mną do czynienia. Z tym że od wtorku do czwartku.

Tak, ale czego ja mam w zasadzie pilnować, jak my nie mamy żadnego programu?

Pilnuj, żeby wyglądało, że coś się dzieje. Wymyśl coś. Teraz muszę lecieć, meczyk gram w Sopocie i samolot już czeka.