Trzęsienie ziemi w KRRiT. Maciej Świrski odwołany

KRRiT poinformowała, że "na podstawie art.9 ust.1, w związku z art.7 ust.2b ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, kierując się troską o rzetelne wypełnianie konstytucyjnych obowiązków KRRiT zagrożone przez działania koalicji rządzącej w Sejmie RP, członkowie Rady odwołali Macieja Świrskiego, ustawową większością czterech głosów z funkcji Przewodniczącego KRRiT".

Agnieszka Glapiak nową przewodniczącą KRRiT

Nową przewodniczącą KRRiT została Agnieszka Glapiak, która wybrana została ustawową większością czterech głosów. Zastępcą przewodniczącego KRRiT została Hanna Karp, wybrana również ustawową większością czterech głosów.

Maciej Świrski przed Trybunał Stanu?

W piątek Sejm opowiedział się za pociągnięciem do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Sejm podejmuje taką uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny wydał komunikat w sprawie nierespektowania jego orzeczeń przez Sejm. "Decyzja Sejmu z dnia 25 lipca 2025 roku dotycząca postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ nie została podjęta wymaganą większością (co najmniej 3/5 głosów)" – napisano w komunikacie.

W poniedziałek Maciej Świrski zapowiedział, że będzie trwał na swoim stanowisku oraz nie podda się presji. Stwierdził, że "atak na KRRiT oraz na niego samego jest atakiem na wolność słowa w Polsce". – Dlatego też jest moja decyzja trwania na tym stanowisku i niepoddawania się tej presji i represji, która mnie dotyka ze strony władzy wykonawczej, ale także większości rządowej w Sejmie. Stąd moja obecność tutaj. Nie robię sobie wolnego, działam, jak działałem do tej pory. Krajowa Rada działa i nie będziemy poddawać się presji manipulacyjnej ani Sejmu, ani rządu, ani także niektórych mediów – podkreślił.

