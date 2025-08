To miasto wyludnia się najszybciej w Polsce. Zatrważające dane

Jak podaje Radio Zet, dane według stanu na 1 stycznia br. pokazują coraz większy ubytek w liczbie mieszkańców Polski. „W porównaniu z 1 stycznia 2024 roku w całym kraju liczba ludności zmalała o niemal 147,5 tys. Największy spadek był w województwie dolnośląskim – o 28,6 tys. osób. Najmniejszy w pomorskim – o zaledwie 80 osób. Warto dodać, że w tym czasie liczba mieszkańców zmniejszyła się w każdym z 16 województw” – czytamy na portalu radiozet.pl.

Okazuje się, że w porównaniu do danych za 2024 rok, ludność aż 61 na 66 miast na prawach powiatu zmniejszyła się. W szczęśliwej piątce, która zwiększyła liczbę mieszkańców, znalazły się natomiast: Kraków (wzrost o 2967 osób), Warszawa (o 2246), Gdańsk (o 1280), Rzeszów (o 1049) i Żory (o 149).

Najwięcej mieszkańców opuściło Łódź

Z kolei miastem, które straciło najwięcej ludzi jest Łódź. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, miasto ma o 6322 mieszkańców mniej w porównaniu do zestawienia z 1 stycznia 2024 roku.

Kolejne miejsca w niechlubnym zestawieniu zajęły dwa inne miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ze spadkiem o 2391 osób i Szczecin ze spadkiem o 2360 osób.

Jeśli chodzi natomiast o procentowy spadek mieszkańców liderem jest Wałbrzych ze spadkiem o 1546 mieszkańców, dalej Chełm – o 780, Przemyśl – o 758 osób, Sopot – o 459 osób, Konin – o 963 osoby.

Zarobki w polskich miastach

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2025 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 8962,28 zł, co daje kwotę 6439 zł na rękę. Natomiast tylko w kwietniu Polacy zarabiali przeciętnie 9044,65 zł, czyli ok. 6 496 zł netto. Oznacza to wzrost o 9,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

GUS przedstawił również listę średnich zarobków w 18 miastach wojewódzkich z marca 2025 roku. Wysokość wynagrodzeń wskazuje na duże kontrasty. Różnica zarobków między pierwszym a ostatnim miastem w zestawieniu wynosi bowiem ponad 5 tys. zł brutto.

Jeśli chodzi o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia, pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Kraków. Stolica Małopolski jest liderem już od ponad 2 lat.

Mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na średnie zarobki w wysokości 12 706,58 zł brutto, czyli ok. 8 991 zł na rękę. Tym samym dawna stolica Polski wyprzedza tę obecną. W Warszawie średnia pensja wynosi 11 600,70 zł. Trzecie miejsce zajął natomiast Gdańsk, gdzie średnio zarabia się 11 152,69 zł.

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajął Białystok, którego mieszkańcy otrzymują średnie wynagrodzenie rzędu 7 127,45 zł.

