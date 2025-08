Kolejny zwrot w sprawie Bąkiewicza. Komunikat prokuratury

"Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił dziś wniosku prokuratora referenta o wyłączenie od wykonania czynności procesowych z udziałem Roberta B., w tym przedstawienia mu zarzutów znieważenia funkcjonariuszy" – przekazała w środę Prokuratura Krajowa. Oznacza to kolejny zwrot w sprawie Roberta Bąkiewicza.

1 sierpnia prokurator, któremu polecono przedstawienie zarzutów Robertowi Bąkiewiczowi, złożył wniosek o wyłącznie go z wykonania tej czynności.

Uzasadnienie Prokuratury Krajowej

W zarządzeniu czytamy, że "Po analizie akt sprawy, treści polecenia i wniosku o wyłączenie, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk podjął dziś (6 sierpnia 2025) decyzję o nieuwzględnieniu wniosku o wyłączenie prokuratora referenta od wykonania powyższych czynności procesowych. Prokurator Krajowy ocenił, że polecenie wykonania czynności było zgodne z przepisami i procedurą wskazaną w powołanych regulacjach".

Zdaniem prok. Korneluka "prokurator referent nie przedstawił we wniosku żadnych przesłanek mogących stanowić podstawę jego wyłączenia. W niniejszej sytuacji procesowej przesłanką taką nie może być odmienna ocena materiału dowodowego. Podniesione przez prokuratora kwestie dotyczące ocen prawnych oraz kompletności materiału dowodowego nie stanowią podstaw do wyłączenia od wykonania poleconych czynności. Wynika to z faktu, że od dnia wydania polecenia to Prokurator Regionalna w Szczecinie przejęła odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności przedstawienia zarzutu Robertowi B.".

Dalej czytamy, że "Prokurator referent został zatem jedynie zobowiązany do wykonania czynności technicznej, polegającej na sporządzeniu postanowienia o treści wskazanej przez przełożonego oraz wykonaniu określonych działań. Czynność tę powinien wykonać niezależnie od własnych ocen prawnych i faktycznych, ponieważ nie on ponosi za nią odpowiedzialność – realizuje jedynie decyzję przełożonego, który bierze za nią pełną odpowiedzialność".

Ściganie Bąkiewicza

28 lipca prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, poinformował na platformie X, że prokurator Regionalna w Szczecinie wydała prokuratorowi referentowi z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim polecenie przedstawienia Robertowi B. zarzutu znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w dniu 29 czerwca 2025 roku w Słubicach, podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych".

W komunikacie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie napisano, że "W dniu 28 lipca 2025 roku Prokurator Regionalny w Szczecinie, działając na podstawie art. 7 § 3 oraz art 22 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r., poz. 390 ze zm.) po osobistym zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. 3038-l.Ds.21.2025 Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, wobec odmiennej oceny materiału dowodowego dokonanej przez prokuratora – referenta sprawy i Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, wydał polecenie, co do treści czynności procesowej"