Zaprzysiężenie Nawrockiego. Hołownia spotkał się z delegacją Trumpa

Kancelaria Sejmu poinformowała, że podczas kurtuazyjnego spotkania marszałek Hołownia podkreślił znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej, również w wymiarze parlamentarnym. Zauważył, że bliskie relacje polsko-amerykańskie są niezwykle ważne, a osobiste spotkania między przedstawicielami obu państw dodatkowo je wzmacniają.

Przewodnicząca delegacji amerykańskiej Kelly Loeffler także odniosła się do znaczenia polsko-amerykańskiego partnerstwa, również w wymiarze gospodarczym, w tym współpracy w dziedzinie energii. Podkreśliła rolę Polski jako "modelowego sojusznika w NATO". Zapewniła, że prezydent USA Donald Trump bardzo ceni relacje z Polską.

Delegacja Białego Domu na zaprzysiężeniu prezydenta

Tematem rozmów były również uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Członkowie delegacji z uznaniem podkreślili ich patriotyczną oprawę. Marszałek Sejmu zaznaczył, że gwarantowanie bezpieczeństwa demokracji jest obowiązkiem wszystkich przedstawicieli władzy państwowej. Przyznał również, iż odczuwa wielką dumę z Polski w tak ważnym dniu.

Amerykańska delegacja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele administracji federalnej, Departamentu Stanu oraz środowisk polonijnych, wzięła udział w uroczystości złożenia przysięgi przez prezydenta Nawrockiego wobec Zgromadzenia Narodowego.

Kelly Loeffler towarzyszyli: charge d’affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton, asystenci prezydenta Vincent Haley i Ross Worthington oraz John Armstrong, Wyatt Toehlke i John Walczyk z Departamentu Stanu USA.

Kontakty Nawrockiego z Trumpem

Pod koniec lipca Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis o Karolu Nawrockim, w którym stwierdził, że "wygrał wybory, bo naprawdę kocha Polaków". "Będzie świetnym prezydentem" – dodał.

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Nawrocki osobiście spotkał się z Trumpem. Prezydent USA przyjął ówczesnego kandydata na prezydenta RP w Gabinecie Owalnym 1 maja, o czym poinformował Biały Dom. Nawrocki zdradził później dziennikarzom, że usłyszał od Trumpa słowa: "You will win" (wygrasz).

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca, Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

