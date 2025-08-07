Zaprzysiężenie Nawrockiego. Hołownia spotkał się z delegacją Trumpa
Marszałek Szymon Hołownia podczas spotkania z delegacją prezydenta USA Donalda Trumpa w Sejmie
Marszałek Szymon Hołownia podczas spotkania z delegacją prezydenta USA Donalda Trumpa w Sejmie Źródło: Piotr Molęcki / Kancelaria Sejmu
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjął w środę delegację prezydenta USA Donalda Trumpa pod przewodnictwem szefowej Administracji Małych Przedsiębiorstw Kelly Loeffler, która przybyła do Polski na zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że podczas kurtuazyjnego spotkania marszałek Hołownia podkreślił znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej, również w wymiarze parlamentarnym. Zauważył, że bliskie relacje polsko-amerykańskie są niezwykle ważne, a osobiste spotkania między przedstawicielami obu państw dodatkowo je wzmacniają.

Przewodnicząca delegacji amerykańskiej Kelly Loeffler także odniosła się do znaczenia polsko-amerykańskiego partnerstwa, również w wymiarze gospodarczym, w tym współpracy w dziedzinie energii. Podkreśliła rolę Polski jako "modelowego sojusznika w NATO". Zapewniła, że prezydent USA Donald Trump bardzo ceni relacje z Polską.

Delegacja Białego Domu na zaprzysiężeniu prezydenta

Tematem rozmów były również uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Członkowie delegacji z uznaniem podkreślili ich patriotyczną oprawę. Marszałek Sejmu zaznaczył, że gwarantowanie bezpieczeństwa demokracji jest obowiązkiem wszystkich przedstawicieli władzy państwowej. Przyznał również, iż odczuwa wielką dumę z Polski w tak ważnym dniu.

Amerykańska delegacja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele administracji federalnej, Departamentu Stanu oraz środowisk polonijnych, wzięła udział w uroczystości złożenia przysięgi przez prezydenta Nawrockiego wobec Zgromadzenia Narodowego.

Kelly Loeffler towarzyszyli: charge d’affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton, asystenci prezydenta Vincent Haley i Ross Worthington oraz John Armstrong, Wyatt Toehlke i John Walczyk z Departamentu Stanu USA.

Kontakty Nawrockiego z Trumpem

Pod koniec lipca Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis o Karolu Nawrockim, w którym stwierdził, że "wygrał wybory, bo naprawdę kocha Polaków". "Będzie świetnym prezydentem" – dodał.

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Nawrocki osobiście spotkał się z Trumpem. Prezydent USA przyjął ówczesnego kandydata na prezydenta RP w Gabinecie Owalnym 1 maja, o czym poinformował Biały Dom. Nawrocki zdradził później dziennikarzom, że usłyszał od Trumpa słowa: "You will win" (wygrasz).

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca, Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
