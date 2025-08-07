Bąkiewicz usłyszy zarzuty. Jest ruch prokuratury

Lider Ruchu Obrony Granic ma odpowiadać za znieważenie w dniu 29 czerwca br. w Słubicach czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

"Prokuratura nakazała postawienie zarzutów"

Jak wskazuje radio RMF FM, podjęcie działań przez śledczych oznacza, że prokurator referent, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez szefową Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przygotowuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów Robertowi Bąkiewiczowi. Następnie działacz narodowy zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzuty.

Wcześniej prokurator – po otrzymaniu polecenia w tej sprawie – złożył wniosek o wyłączenie go z czynności. Prokurator Krajowy jednak nie uwzględnił pisma.

Postanowienie dotyczące Bąkiewicza dotarło już z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego. Oznacza to otwarcie drogi do kontynuowania śledztwa. "Prokuratura regionalna nakazała postawienie zarzutów, bo inaczej niż prowadzący postępowanie śledczy oceniła materiał dowodowy. Bąkiewicz ma odpowiedzieć za znieważenie mundurowych, ponieważ nazwał ich zdrajcami" – czytamy na rmf24.pl.

Tusk zabrał głos ws. Bąkiewicza. Pomyłka premiera

W czwartek podczas konferencji prasowej szef rządu został zapytany przez dziennikarkę TVN24, czy "państwo twardo odpowie na działania Roberta Bąkiewicza".

– Nie śledziłem wczoraj tej informacji, ale jeśli dobrze rozumiem, właśnie postawiono zarzuty Robertowi Bąkiewiczowi – stwierdził Tusk, patrząc na rzecznika rządu Adama Szłapkę i licząc na potwierdzenie swoich słów.

Jednak po konsultacji z ministrem premier doprecyzował: – Aha, jest wreszcie pozytywna opinia prokuratora krajowego i zostaną postawione zarzuty panu Bąkiewiczowi.

Dopytywany, czy oczekuje tego, Tusk odparł: – Nie jestem prokuratorem. Oczekuję, żeby każda instytucja – czy to jest policja, Straż Graniczna czy prokuratura – (...) wszystkie instytucje państwowe muszą działać zdecydowanie.

