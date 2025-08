Nie tylko Bąkiewicz. Ujawniono, kogo jeszcze ułaskawił prezydent Duda

Kancelaria Prezydenta RP informowała, że osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z art. 286 par. 1 k.k., art. 270 par. 1 k.k. (oszustwo, fałszerstwo dokumentów).

W komunikacie zaznaczono, że "prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in.: dorobek naukowy i pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia".

Wiadomo, kogo ułaskawił prezydent

Wirtualna Polska ustaliła, że chodzi o pracownicę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Portal otrzymał potwierdzenie z Prokuratury Krajowej na temat charakteru czynu, za który została skazana ta osoba.

"Jej przestępstwo polegało na tym, że działając czynem ciągłym, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 51 000 zł jednej z publicznych wyższych uczelni, poprzez wprowadzenie w błąd co do określonych wydatków, wyłudzając tym wskazaną kwotę" – czytamy na wp.pl.

Prokuratura poinformowała ponadto, że osoba wobec której zastosowano prawo łaski, została prawomocnie skazana na karę grzywny oraz na karę więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania.

"W dniu 9 lipca 2025 roku prokurator generalny przesłał akta sprawy do Kancelarii Prezydenta ze swoim negatywnym stanowiskiem co do zastosowania prawa łaski, uzasadniając to charakterem i okolicznościami popełnionego przestępstwa, a także brakiem okoliczności życiowych i osobistych po stronie skazanej, które mogłyby wpłynąć na decyzję o ułaskawieniu" – czytamy na portalu, który cytuje prokuraturę.

Wirtualna Polska przekazała, że biuro prasowe prezydenta Andrzeja Dudy nie chciało podać szczegółowych informacji na ten temat.

Duda ułaskawił najmniej osób. Najwięcej – Kwaśniewski

Od 2015 roku, czyli przez 10 lat kadencji, Andrzej Duda ułaskawił 146 osób. 970 osobom odmówiono prawa łaski. Najwięcej osób ułaskawił urzędujący przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski – 4302 osoby. Odmów ułaskawień wydał 2639. Lech Wałęsa, który był prezydentem przez jedną kadencję, zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. Odmówił prawa łaski w 444 przypadkach. Bronisław Komorowski (jedna kadencja) ułaskawił 360 osób, odmówił tego 1544 osobom. Lech Kaczyński (jedna kadencja) ułaskawił 201 osób i wydał 913 odmów ułaskawień.

