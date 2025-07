Bąkiewicz ułaskawiony. Ciekawy głos z Pałacu Prezydenckiego

Prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu Bąkiewicza 11 lipca, dzień po uchyleniu wstrzymania wykonania kary wobec niego przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Ułaskawienie dotyczy jedynie kary ograniczenia wolności. Zasądzone wyrokiem z 2023 roku nawiązka 10 tys. zł dla poszkodowanej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości pozostały w mocy.

KPRP zamieściła komunikat w sprawie ułaskawienia. Podkreślano w nim, że prezydent Duda, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m. in.: pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia skazanego.

Przypomnijmy, że sprawa, w której wyrok usłyszał Bąkiewicz dotyczyła wydarzeń z 2020 roku i protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność przepisów o aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą. Podczas jednej z manifestacji, przed Bazyliką św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, doszło doszło do starć protestujących z osobami, które broniły wejścia do świątyni. Znana aktywistka "Babcia Kasia" miała zostać poturbowana. Kobieta złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi.

Do sprawy ułaskawienia Roberta Bąkiewicza odniosła się na antenie Polsat News Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu decyzji padają słowa o "pozytywnej opinii środowiskowej", "incydentalnym charakterze czynu" i "ustabilizowanym trybie życia".

– Takie są przesłanki, które wynikają z kodeksu postępowania karnego i tak dokładnie język prawny te sprawy opisuje. Nikt nie abstrahuje od ostatnich decyzji prokuratora generalnego, a przede wszystkim nikt nie abstrahuje od tego w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia – zaznaczyła Paprocka.

– Nie mówimy o sytuacji hipotetycznej, pamiętamy, co się działo – podkreśliła.

Jak zaznaczyła prezydencka minister, "to jest decyzja swobodna Prezydenta RP czy to się komuś podoba, czy nie, czy to krytykuje, czy nie". – Taki jest dokładnie zakres swobody decyzyjnej pana prezydenta. W takim momencie podjął decyzję – zaznaczyła.

– Wiadomo, że w sytuacji wokół Ruchu Obrony Granic, wokół sytuacji w państwie, można sobie wyobrazić, jakby przebiegało odwieszenie wykonania kary. Pan prezydent w tym momencie podjął decyzję, zgodził się z wnioskiem prokuratora generalnego i sprawa jest zamknięta – mówiła Małgorzata Paprocka.

Prezydencka minister odniosła się również do krytycznych uwag na temat formy decyzji ze strony Zbigniewa Ziobry. – Pan minister powinien wiedzieć, ile takich spraw jest zarówno w prokuraturze i ile wpływa do prezydenta. To są bardzo poważne liczby. Taki jest czas rozpatrywania tych spraw – stwierdziła.

