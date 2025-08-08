Banaś przeprasza za słowa... Banasia. "Nie stwierdzono korupcji"

Duże zainteresowanie wzbudził komunikat NIK-u, wydany w piątek po południu. Najwyższa Izba Kontroli odnosi się w nim do interpretacji wyników kontroli dotyczącej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Oświadczenie stanowi reakcję na wypowiedzi prezesa NIK Mariana Banasia podczas posiedzenia Sejmu 12 lipca 2023 r. oraz na doniesienia medialne, które – zdaniem Izby – mogły wprowadzić opinię publiczną w błąd. Co ciekawe, stanowisko zostało podpisane właśnie przez Banasia, co oznacza, że krytykuje on swoje własne słowa.

Jak czytamy w komunikacie, NIK "wyraża ubolewanie" z powodu sposobu zaprezentowania informacji przez prezesa Izby oraz ich późniejszego przekształcenia przez media i użytkowników mediów społecznościowych. Przekaz medialny miał sugerować, że środki publiczne wydatkowane przez PFR odbywały się w warunkach stwierdzonej korupcji. Tymczasem, jak podkreśla Izba, jest to nieprawda.

Chodzi o kontrolę o sygnaturze P/21/018 pod tytułem "Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce". Kontrolerzy weszli wtedy do Polskiego Funduszu Rozwoju, ale nie stwierdzili przypadków korupcji. Co więcej, wykazano, że działania PFR pomogły polskim przedsiębiorcom, którzy zmagali się ze skutkami pandemii koronawirusa.

"Ustalenia kontrolne wskazały, że pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju przyczyniła się do łagodzenia w krótkim czasie ekonomicznych skutków wprowadzanych ograniczeń w związku z epidemią wywołaną przez COVID-19" – głosi oświadczenie NIK-u.

Kto zostanie prezesem NIK?

Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli jej prezesa powołuje Sejm, za zgodą Senatu. Kandydata na szefa NIK może zgłosić marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów.

Sejm wybiera prezesa NIK bezwzględną większością głosów (więcej głosów "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się" łącznie). Jego kadencja trwa sześć lat.

Jak przekazał we wtorek Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Mariusz Haładyj. Obecnie na czele NIK stoi Marian Banaś, który pełni funkcję prezesa od sierpnia 2019 r. Wcześniej pełnił m.in. funkcję ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W przeszłości był szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służby Celnej.

