Daniel Nawrocki ujawnił. Młodszy syn prezydenta w castingu TVN

Najstarszy syn prezydenta RP, zadebiutował w programie na antenie telewizji wPolsce24. Daniel Nawrocki przeprowadził rozmowę z Filipem Chajzerem, byłym prezenterem stacji TVN. Obecnie Chajzer prowadził własny biznes – budkę z kebabem. Jednocześnie celebryta poparł Karola Nawrockiego, czym wzbudził oburzenie części show-biznesu.

W wywiadzie Nawrocki ujawnił, że jego młodszy brat Antoni niemal dekadę temu uczestniczył w castingach do programu "Mali giganci", który w latach 2015-2017 prowadził Chajzer. To nie koniec. 14-letni obecnie Antoni był też bohaterem okładki jednego z czasopism.

– Co ciekawe, mój brat był w "Małych gigantach" na castingu i na okładce jednej z gazet. (...) Nie wiem, czy może gdzieś tam się minęliście, czy to było telewizyjne. Musiałbym rodziców zapytać, czy był tam Filip Chajzer – opowiadał Daniel Nawrocki. – Serio!? Co ty gadasz? – zdziwił się Chajzer.

Dzieci Nawrockiego

Nawroccy mają troje dzieci: 21-letniego Daniela, 15-letniego Antoniego oraz 7-letnią Kasię. Jak młodsze dzieci Nawrockich zareagowały na zwycięstwo ojca? – Są szczęśliwi, choć chyba do końca jeszcze do nich nie dotarło, co się wydarzyło. Kasia spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu. Antek już myśli, gdzie pójdzie do szkoły w Warszawie. Zostawia znajomych, przyjaciół, ale są media społecznościowe, teraz łatwiej utrzymać kontakt – powiedziała Marta Nawrocka w jednym z wywiadów. – Antek to jest średni syn, jest twardzielem, jest przygotowany na to. Zachęcam oczywiście wszystkich, drodzy państwo, żeby naprawdę oszczędzić w boju politycznym dzieci. Dajmy im być dziećmi, nie atakujmy ich – tak mówił o Antonim ojciec.

Najmocniej zaangażowany w kampanię ojca był Nawrocki. To on "zapowiedział" kandydata podczas prezentacji 24 listopada w krakowskiej hali Sokół. – Szanowni państwo, nazywam się Daniel Nawrocki. Zaraz tutaj na scenę wyjdzie człowiek, który dla mnie jest kimś więcej niż kandydatem na prezydenta. To mój tata. Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny. To dla mnie wielki zaszczyt. Tato, zapraszam na scenę – powiedział do zgromadzonych.

