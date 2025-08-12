Pierwsze weto prezydenta? "Nie ma dzisiaj takiej decyzji"

Bogucki był pytany we wtorek w TVN24, czy prezydent podpisze tzw. ustawę wiatrakową, która oprócz liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie mrozi też ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

– Byłem w parlamencie, kiedy ta ustawa była procedowana (...). Dorzucono do niej tak wiele złych, moim zdaniem, poprawek, które w ogóle powodują pewne wątpliwości natury konstytucyjnej. Ja ich dzisiaj nie rozstrzygam. Tę decyzję musi podjąć pan prezydent – oświadczył.

Bogucki: Prezydent ma czas na decyzję

Dopytywany, co doradza Nawrockiemu w tej sprawie, Bogucki nie chciał zdradzić szczegółów. – To jest rozmowa między mną a panem prezydentem – dodał.

– Nie ma dzisiaj takiej decyzji. Na tę decyzję pan prezydent ma czas. Ja dziś się np. spotykam z panem prezydentem, żeby rozmawiać o ustawach, o tych, które podpisze, o tych, gdzie są znaki zapytania. Decyzja należy do głowy państwa. Pan prezydent ma swój termin – argumentował szef jego kancelarii.

Mrożenie cen energii "zaszyte" w ustawie wiatrakowej

Zgodnie z przyjętymi przez parlament przepisami cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostanie zamrożona na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 r. Inaczej mrożenie obowiązywałoby tylko do końca września, a od października ceny energii byłyby rozliczane według taryf operatorów, co oznaczałoby podwyżki rachunków.

Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Zbigniew Bogucki stwierdził w zeszłym tygodniu na antenie Polsat News, że ustawa wiatrakowa to "nieudolne sidło, zasadzka" zastawiona na prezydenta.

– Jeżeli pan prezydent (Nawrocki – red.) chce tak zacząć, jak pan prezydent Duda zaczął – i zresztą też tak skończył, czyli kolejnymi wetami – to będzie bardzo źle świadczyło o panu prezydencie – stwierdził premier Donald Tusk pytany na konferencji prasowej o możliwość zawetowania ustawy wiatrakowej przez Nawrockiego.

