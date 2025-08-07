Apel do prezydenta Nawrockiego. Chodzi o ustawę wiatrakową

Minister energii Miłosz Motyka, a także przedstawiciele organizacji branżowych oraz zrzeszających przedsiębiorców zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie tzw. ustawy odległościowej, odblokowującej potencjał lądowej energetyki wiatrowej, a jednocześnie przedłużającej mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 r.

– Głosy ze strony przemysłu i branży OZE wskazują, że ta ustawa jest dobrze przygotowana i jest polskiej energetyce potrzebna. Obecnie local content przy budowie lądowych farm wiatrowych to ok. 60 proc., więc jest to również wsparcie dla polskiego przemysłu – mówił na konferencji prasowej Motyka.

W jego ocenie ustawa jest też wypełnieniem postulatu prezydenta, dotyczącego zapewnienia niskich cen energii. – Każdy gigawat mocy w lądowej energetyce wiatrowej pozwala obniżyć hurtowe ceny energii o ok. 10 zł na MWh – dodał.

Zapewnił jednocześnie, że ustawa w pełni zabezpiecza interes wspólnot lokalnych, bez zgody których żadna inwestycja nie powstanie.

Mrożenie cen energii "wrzucone" do ustawy wiatrakowej. Co zrobi Nawrocki?

Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Grzegorz Onichimowski tłumaczył, że większość elektrowni wiatrowych lokalizowana jest w gminach, które się wyludniają i dla mieszkańców, których przychody z przewidzianego ustawą funduszu partycypacyjnego (20 tys. zł rocznie za każdy 1 MW mocy dla gospodarstw zlokalizowanych w promieniu 1 km od elektrowni wiatrowej) byłyby ważną częścią domowego budżetu.

– W ciągu ostatniego półtora roku cena energii na rynku hurtowym spadła o 30-40 proc., ale ten proces się zatrzyma, jeśli nie przyspieszymy budowy farm wiatrowych – przekonywał Onichimowski.

Zastępca dyrektora Departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan Paulina Grądzik oceniła, że konsultacje ustawy były długie, ale rzetelne i jest ona korzystna dla przemysłu i samorządów.

– Liczymy na podpis prezydenta, ale jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze. Ochrona indywidualnych odbiorców energii elektrycznej jest naszym obowiązkiem – zakończył Motyka.

