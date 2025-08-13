Sabotaż na zlecenie obcego wywiadu. Ważny krok prokuratury ws. podpaleń
Sabotaż na zlecenie obcego wywiadu. Ważny krok prokuratury ws. podpaleń

Ogień, zdjęcie ilustracyjne
Ogień, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay z Pixabay
Akty sabotażu i podpalenia w Polsce. Trzech obywateli Polski i trzech obywateli Białorusi zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wśród oskarżonych znaleźli się trzej obywatele Polski (Kamil K., Dawid P., Łukasz K.) oraz trzej obywatele Białorusi (Stepan K., Andrei B., Yaraslau S.). Wobec Stepana K., Yaraslau S. i Łukasza K. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Polski i trzem obywatelom Białorusi

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko sześciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuty wobec nich dotyczącą m.in. organizowania i przeprowadzania aktów dywersyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, handlu bronią, obrotu środkami odurzającymi oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.

Podpalenia i akty sabotażu w Polsce

Akt oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Polski i trzem obywatelom Białorusi dotyczy: podpalenia i pożaru restauracji w Gdyni w okresie od kwietnia do 22 czerwca 2023 roku – szkoda w wysokości blisko 3 mln zł (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni Stepan K., Kamil K., Andrei B.); próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 roku na zlecenie obcego wywiadu (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni: Stepan K., Kamil K., Andrei B., Yaraslau S.); podpalenia składowiska palet w Markach w nocy z 8 na 9 kwietnia 2024 roku na zlecenie obcego wywiadu (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni: Stepan K., Andrei B.). Prokuratura podkreśla, że wszystkie podpalenia były dokonywane poprzez obrzucanie budynków lub innych obiektów podpalonymi butelkami z cieczą łatwopalną (tzw. koktajlami Mołotowa).

Podpalenia magazynu w Gdańsku i składowiska palet w Markach to akt sabotażu dokonany na rzecz obcego wywiadu, za co grozi kara pozbawiania wolności od 10 lat do dożywotniego pozbawiania wolności.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
