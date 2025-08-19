Prezydent Krakowa pozywa posła Konfederacji

Aleksander Miszalski opublikował nagranie. – Trzy miejsca, w których warto spotkać się w Krakowie? Z drugą połówką – na Plantach – idealnie na wieczorny spacer. Ze znajomymi – pod Adasiem (pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim rynku – red.), tu zawsze ich spotkasz. A z posłem Berkowiczem – najlepiej w sądzie – mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Polityk KO będzie domagał się od posła Konfederacji przeprosin i wpłacenia 30 tys. zł na hospicjum.

Pozew ma związek z wpisem Konrada Berkowicza, opublikowanym w mediach społecznościowych 8 sierpnia. "Brat prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z PO, Henryk Miszalski, razem z prezydentem miasta, posiadają duże udziały w firmie 4Travel, która właśnie… otrzymała prawie 140 tysięcy zł dotacji z KPO. Rozumiem, że to nie tę spółkę miał na myśli premier, kiedy mówił dziś o zwrotach?" – napisał wtedy poseł Konfederacji. Chodzi o aferę ze środkami z KPO na wsparcie branż hotelarskiej i gastronomicznej.

Miszalski zarzuca posłowi kłamstwo

Miszalski odrzuca te oskarżenia. Zarzuca Berkowiczowi kłamstwo. – Poseł Berkowicz jawnie kłamie twierdząc, że posiadam udziały w spółce 4Travel. Moje oświadczenie majątkowe jest dostępne publicznie. Nie znajdują się w nim żadne akcje czy udziały w jakichkolwiek firmach – stwierdził.

Dodał, że firma otrzymała w sumie 138 tys. złotych, a dotacja została przyznana "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie transparentnych kryteriów, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych". – Dodam jeszcze, że zastępca przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie HoReCa w Małopolsce jest Edward Szydło, mąż Beaty Szydło. Zważywszy na moją "ciepłą" relację z Beatą Szydło, nie sądzę, by moje nazwisko działało na korzyść wniosku – wyjaśniał włodarz Krakowa.

