To dlatego Bruksela blokowała środki z KPO. Rozbrajająca szczerość posła KO

Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki był we wtorek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Jednym z tematów rozmowy był Krajowy Plan Odbudowy, z którego Bruksela odblokowała środki dopiero po przejęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska.

To dlatego UE odblokowała środki z KPO. "Powiedzieli: Damy, ale wygrajcie wybory"

Parlamentarzysta przyznał, że nie był to przypadek. Jego zdaniem, był to jeden z warunków przekazania pieniędzy. – To był jeden z powodów, dla których na pewno popłynęło. Nie wiem, czy główny, ale jestem przekonany, że jeden z powodów – powiedział Łącki. Na uwagę gospodarza programu, że przecież żadne zmiany w polskim systemie sądownictwa nie zostały przez obecny rząd przeprowadzone, parlamentarzysta odparł: "No bo próbujemy cały czas próbujemy".

Stanowski dopytał polityka, dlaczego zatem jego środowisko polityczne nie wystąpiło wcześniej do unijnych włodarzy o uwolnienie środków z KPO, skoro byli przekonani, że wkrótce przejmą władzę. – Nie, oni też są ludźmi normalnymi, którzy muszą pilnować pieniędzy, więc powiedzieli: owszem, damy, ale wygrajcie wybory – tłumaczył.

Czyli zatem wypłata środków była uzależniona od wyniku wyborów? – Nie, było uzależnione od wyników wyborów i od tego, że było pewne, że my się zajmiemy tym, czym się zajmujemy – odparł polityk. Dziennikarz zwrócił tu uwagę, że działania rządzących są w tym zakresie nieskuteczne. Na to Łącki odparł, że próby są podejmowane cały czas. – Ale PiS się tak okopał w tych stanowiskach, że jest to trudne – podsumował polityk.

Żona Łąckiego beneficjentem KPO

Przypomnijmy, że wśród beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy jest żona Artura Łąckiego, która prowadzi nad morzem ośrodek wypoczynkowy. Na polityka, który jest najbogatszym posłem KO, posypały się gromy – za to, że będąc człowiekiem tak zamożnym, zgadza się, aby żona korzystała z tego rodzaju wsparcia.

