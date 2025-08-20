Arcybiskup pożegnał ambasadora Rosji. Wręczył mu prezent

W piątek w Warszawie w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej odbyło się oficjalne pożegnanie ambasadora Rosji. Nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, wręczył Siergiejowi Andriejewowi pamiątkowy talerz.

Zdjęcie z ceremonii zostało opublikowane na stronie nuncjatury.

O tym, że Siergiej Andriejew ma zostać odwołany przez władze w Moskwie, media informowały od pewnego czasu. Dyplomata opuści nasz kraj najprawdopodobniej we wrześniu. Placówkę w Polsce objął w 2014 roku, wcześniej był ambasadorem w Portugalii, Angoli i Norwegii. Z dyplomacją jest związany od 1980 roku, gdy rozpoczął karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kłopotliwa obecność Andriejewa

Portal Wirtualna Polska przypomina, że jesienią 2022 roku, sześć miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, Siergiej Andriejew uczestniczył w przyjęciu dyplomatycznym w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.

Obecność rosyjskiego dyplomaty miała wywołać niezręczną sytuację, ponieważ nie wszyscy goście zostali poinformowani, w jakim znajdą się towarzystwie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało wówczas informacji dotyczącej udziału Andriejewa w wydarzeniu, co uznano za naruszenie zasad dyplomatycznych.

Putin zdecydował ws. nowego ambasadora

Agencja Ria Nowosti przekazała pod koniec lipca, że Władimir Putin podjął decyzję o powołaniu nowego ambasadora Rosji w Polsce.

Rosyjska agencja poinformowała, że nowym ambasadorem Rosji w Polsce został Gieorgij Michno. Dyplomata zastąpił na stanowisku Siergieja Andriejewa.

Michno do tej pory pełnił funkcje ambasadzie w Republice Południowej Afryki, był też ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Zimbabwe.

Jego kariera obejmuje również szereg stanowisk w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, gdzie zajmował się Afryką i relacjami z krajami rozwijającymi się.

