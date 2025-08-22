Zakonnica oszukana metodą "na policjanta". Jest śledztwo

Nowe informacje ws. zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Przełożona s. Janiszewskiej zaalarmowała w czwartek, że kobieta zaginęła dwa dni wcześniej – po tym, jak otrzymała telefon od kogoś, kto podawał się za policjanta. Kilka godzin później podano informację o odnalezieniu zaginionej.

Policja potwierdziła, że "siostra zakonna, 57-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego", została oszukana metodą "na policjanta". Podszywający się pod funkcjonariusza oszust przekonał zakonnicę, że powinna słuchać jego poleceń. – Udała się najpierw do Łodzi a następnie do Warszawy, gdzie dokonywała przelewów na obce konta z kilku banków, na kwotę opiewającą łącznie na kilkaset tysięcy złotych – przekazała "Faktowi" aspirant Daria Olczyk z KPP w Kutnie.

Policja apeluje o ostrożność

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych! W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast poinformować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112 – przypomina aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Wiadomo, że Prokuratura Rejonowa w Kutnie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Policja ma nadzieję na szybkie zatrzymanie sprawców i odzyskanie skradzionych pieniędzy. Policja przypomina, że jej funkcjonariusze nigdy nie domagają się od obywateli przekazywania żadnych pieniędzy ani załatwiania spraw poza komisariatem. W sytuacji, gdy cokolwiek w rozmowie z osobą podającą się za policjanta wzbudzi niepokój, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym komisariatem policji, gdzie można uzyskać pomoc.

Wiadomo, że s. Janiszewska pełni posługę w edukacji, "ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi".

