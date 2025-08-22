Zakonnica oszukana metodą "na policjanta". Jest śledztwo
Zakonnica oszukana metodą "na policjanta". Jest śledztwo

Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Są nowe informacje ws. siostry Doroty Janiszewskiej. Wiadomo, że zakonnica padła ofiarą przestępstwa przeprowadzonego metodą "na policjanta".

Nowe informacje ws. zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Przełożona s. Janiszewskiej zaalarmowała w czwartek, że kobieta zaginęła dwa dni wcześniej – po tym, jak otrzymała telefon od kogoś, kto podawał się za policjanta. Kilka godzin później podano informację o odnalezieniu zaginionej.

Policja potwierdziła, że "siostra zakonna, 57-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego", została oszukana metodą "na policjanta". Podszywający się pod funkcjonariusza oszust przekonał zakonnicę, że powinna słuchać jego poleceń. – Udała się najpierw do Łodzi a następnie do Warszawy, gdzie dokonywała przelewów na obce konta z kilku banków, na kwotę opiewającą łącznie na kilkaset tysięcy złotych – przekazała "Faktowi" aspirant Daria Olczyk z KPP w Kutnie.

Policja apeluje o ostrożność

– Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych! W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast poinformować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112 – przypomina aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Wiadomo, że Prokuratura Rejonowa w Kutnie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Policja ma nadzieję na szybkie zatrzymanie sprawców i odzyskanie skradzionych pieniędzy. Policja przypomina, że jej funkcjonariusze nigdy nie domagają się od obywateli przekazywania żadnych pieniędzy ani załatwiania spraw poza komisariatem. W sytuacji, gdy cokolwiek w rozmowie z osobą podającą się za policjanta wzbudzi niepokój, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym komisariatem policji, gdzie można uzyskać pomoc.

Wiadomo, że s. Janiszewska pełni posługę w edukacji, "ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi".

Źródło: Fakt / Facebook
