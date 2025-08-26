Rada Gabinetowa. Ujawniono, czy premier Tusk weźmie w niej udział

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w poniedziałek wieczorem w Telewizji Republika, został zapytany o to, czy w środę na zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Radzie Gabinetowej pojawi się premier Donald Tusk. – Z tego, co wiem to premier Tusk ma być na tej Radzie Gabinetowej. Ona zresztą rozpocznie się wcześniej, bo później jest wyjazd zagraniczny premiera – podkreślił.

Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się w środę o godz. 9:00.

Tematy posiedzenia Rady Gabinetowej

Wcześniej Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, informował, że Rada Gabinetowa dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz sprawami ustrojowymi i rozwojowymi.

Z kolei Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że wśród tematów obrad znajdą się m.in. omówienie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej UE–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Nawrocki zapowiadał zwołanie Rady Gabinetowej w pierwszym orędziu

6 sierpnia w swoim pierwszym orędziu po zaprzysiężeniu, Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej, czyli obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta.

– Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył, zwracając się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska. Prezydent dodał wówczas, że będzie chciał "z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych".

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – mówił, zwracając się do Donalda Tuska.

