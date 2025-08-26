Znaleziono ciało człowieka, który zaatakował Uzbeka w taksówce

W piątek około godziny 17 na Alei Pokoju w Krakowie, w rejonie Tauron Areny, doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak wynika z relacji RMF FM, z jednej z taksówek wybiegli kierowca i pasażer. Kierowca, który miał obrażenia szyi, przedramienia i ręki, stracił przytomność. Jak poinformowała policja, poszkodowany jest cudzoziemcem, 41-letni obywatel Uzbekistanu. Trafił do szpitala, gdzie jego stan określany jest jako stabilny. Sprawca napadu jednak zbiegł z miejsca.
Ze stawu wyłowiono ciało
Okazuje się, że mężczyzna, który zaatakował Uzbeka, nie żyje. We wtorek jego ciało zostało odnalezione przez wędkarza w jednym z krakowskich stawów.
"Zwłoki zostały podjęte przez strażaków. Po wstępnych oględzinach, na podstawie rysopisu oraz ubioru, stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa taksówkarza, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie" – przekazała małopolska policja w krótkim komunikacie.
Policjanci podkreślają, że od kilku dni mężczyzna był intensywnie poszukiwany przez małopolskich funkcjonariuszy, którzy sprawdzali wszystkie możliwe adresy, krewnych, znajomych gdzie mężczyzna mógł się ukryć.
Gwałtowny wzrost cudzoziemców w Polsce
Mimo że spada liczba wydawanych pozwoleń na pracę, to sukcesywnie przybywa cudzoziemców w Polsce. Najszybciej zwiększa się liczba Kolumbijczyków.
W pierwszej połowie bieżącego roku wydano 823 tys. dokumentów umożliwiających cudzoziemcom legalną pracę w Polsce, czyli o 11 proc. mniej niż rok wcześniej – podała we wtorek "Rzeczpospolita". Mimo tego spadku udział obcokrajowców wśród osób zgłoszonych do ZUS wzrósł: na koniec czerwca wynosił 7,6 proc., wobec 7,3 proc. na koniec 2024 r. W lipcu liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS powiększyła się o prawie 8 tys., osiągając poziom 1,25 mln.
