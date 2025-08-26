Znaleziono ciało człowieka, który zaatakował Uzbeka w taksówce

W piątek około godziny 17 na Alei Pokoju w Krakowie, w rejonie Tauron Areny, doszło do dramatycznego zdarzenia. Jak wynika z relacji RMF FM, z jednej z taksówek wybiegli kierowca i pasażer. Kierowca, który miał obrażenia szyi, przedramienia i ręki, stracił przytomność. Jak poinformowała policja, poszkodowany jest cudzoziemcem, 41-letni obywatel Uzbekistanu. Trafił do szpitala, gdzie jego stan określany jest jako stabilny. Sprawca napadu jednak zbiegł z miejsca.

Ze stawu wyłowiono ciało

Okazuje się, że mężczyzna, który zaatakował Uzbeka, nie żyje. We wtorek jego ciało zostało odnalezione przez wędkarza w jednym z krakowskich stawów.

"Zwłoki zostały podjęte przez strażaków. Po wstępnych oględzinach, na podstawie rysopisu oraz ubioru, stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa taksówkarza, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie" – przekazała małopolska policja w krótkim komunikacie.

Policjanci podkreślają, że od kilku dni mężczyzna był intensywnie poszukiwany przez małopolskich funkcjonariuszy, którzy sprawdzali wszystkie możliwe adresy, krewnych, znajomych gdzie mężczyzna mógł się ukryć.

