Gwałtowny wzrost cudzoziemców w Polsce. Pomimo spadku wydawanych pozwoleń

W pierwszej połowie bieżącego roku wydano 823 tys. dokumentów umożliwiających cudzoziemcom legalną pracę w Polsce, czyli o 11 proc. mniej niż rok wcześniej – podała we wtorek "Rzeczpospolita". Mimo tego spadku udział obcokrajowców wśród osób zgłoszonych do ZUS wzrósł: na koniec czerwca wynosił 7,6 proc., wobec 7,3 proc. na koniec 2024 r. W lipcu liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS powiększyła się o prawie 8 tys., osiągając poziom 1,25 mln.

Coraz większą grupę pracujących w Polsce stanowią Kolumbijczycy. Na koniec lipca w rejestrach ZUS było ich 17,9 tys., co plasuje ich na piątym miejscu po Ukraińcach, Białorusinach, Gruzinach i Hindusach. Otrzymali też najwięcej pozwoleń na pracę – 21,5 tys. w pierwszym półroczu.

Najwięcej cudzoziemców trafia do budownictwa, logistyki, transportu oraz przetwórstwa przemysłowego.

Ukraińcy w Polsce

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wzrost liczby obcokrajowców może być związany m.in. z większą aktywnością zawodową Ukraińców. Dane GUS wskazują, że pod koniec lipca pracowało w Polsce 824,5 tys. obywateli tego kraju, czyli o 37 tys. więcej niż pod koniec 2024 r.

„Rzeczpospolita” zaznacza, że na sytuację Ukraińców może wpłynąć decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. Uzasadniał to m.in. przekonaniem, że świadczenie 800 plus powinno trafiać wyłącznie do tych, którzy podejmują pracę w Polsce. Ekspertka Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę, że ustawa wydłużała także prawo do legalnego pobytu – obecnie obowiązujące do 30 września – aż do 4 marca 2026 r. Zmiany miały objąć nie tylko uchodźców wojennych, ale także Ukraińców, którzy przyjechali do Polski w celach zarobkowych przed wybuchem wojny.

Tylu przestępstw dokonują w Polsce Kolumbijczycy

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2022 roku zaledwie siedmiu Kolumbijczyków dopuściło się w Polsce przestępstw – trzech za jazdę po pijanemu i po jednym za kradzież, groźby, zabór rzeczy i posiadanie narkotyków. Rok później – w 2023 roku – było ich 22. W 2024 roku już 127. "Z kolei w pierwszym półroczu obecnego roku jest już 118 podejrzanych (w ubiegłym w tym czasie tylko 42) – to poziom prawie jak za cały ubiegły rok. W tym roku 48 Kolumbijczyków wpadło na jeździe po pijanemu (rok wcześniej – siedmiu), do tego kilkunastu prowadziło samochód mimo sądowego zakazu. Kolejnych 12 wzięło udział w bójce (dwaj użyli noża), a sześciu odpowie za zbiorowy gwałt. W trzech wcześniejszych latach (2022-2024) nie było żadnego gwałtu z ich udziałem. W ubiegłym roku dwóch Kolumbijczyków dopuściło się zabójstw, w obecnym – jeden (w latach 2022 i 2023 – żaden)" – opisuje "Rzeczpospolita".

