KUL odcina się od Mazurenki. "Żadnych związków"

Nie cichną głosy po skandalicznej wypowiedzi Witalija Mazurenki, która padła we wtorek na antenie Polsat News. Przypomnijmy, że krytykując prezydenckie weto ws. pomocy Ukraińcom ukraiński dziennikarz porównał Karola Nawrockiego do kryminalisty. – Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział Mazurenko.

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją redakcji, z którą dziennikarz współpracuje. Z opublikowanego przez Obserwator Międzynarodowy oświadczenia wynika, że Mazurenko właśnie stracił pracę. Redakcja podkreśliła, że była to prywatna opinia dziennikarza, wypowiedziana bez wiedzy i zgody redakcji. "W żaden sposób nie odzwierciedla ona stanowiska naszej redakcji i nie wpisuje się w wartości, którymi się kierujemy" – zapewniono.

KUL wydał stanowisko

W notce biograficznej Mazurenki można było przeczytać, że jest "doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po skandalicznej wypowiedzi w Polsat News, poseł PiS Przemysław Czarnek zwrócił się w piśmie do rektora uczelni o natychmiastowe wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pochodzącego z Odessy Ukraińca.

Niedługo później Czarnek przekazał, że "jak wynika z informacji, które uzyskałem przed chwilą Pan Mazurenko nie jest już studentem KUL, a jego przewód doktorski został zamknięty".

Jest też stanowisko Uniwersytetu. "W związku z przypisywaniem afiliacji KUL dziennikarzowi Witalijowi Mazurence, który znieważył Prezydenta RP, wyjaśniamy: p. Witalij Mazurenko w listopadzie 2020 r. został skreślony z listy studentów studiów doktoranckich KUL i nie ma żadnych związków z naszą uczelnią" – podkreśla lubelska uczelnia.

"Darzę instytucję Prezydenta RP szacunkiem". Ukraiński dziennikarz przeprasza